Mundial 2018. Iran - Portugalia 1-1. Ronaldo na specjalnych warunkach

Jak spadać, to z wysokiego konia. Iran jedzie do domu, choć na rosyjskich boiskach zdobył cztery punkty. Ograł Maroko (1-0), postawił się Hiszpanii (0-1), a na koniec był o włos od wyrzucenia z turnieju Portugalii (1-1).

Na plus: Iran

Irańczyków zabraknie w fazie pucharowej, ale jest duża szansa, że zostaną zapamiętani jako jedna z tych reprezentacji, które w Rosji grały porywający, piękny dla oka futbol, któremu bliżej do Ameryki Południowej niż Zatoki Perskiej. Dobrą robotę w Iranie od siedmiu lat robi Carlos Queiroz, jednak drogi portugalskiego selekcjonera z irańską federacją mogą się zaraz rozejść. Queirozowi wygasa umowa, a zaproponowany nowy kontrakt opiewa na pół roku. Taką propozycję 65-letni szkoleniowiec uznał za uwłaczającą, a po mundialu jego pozycja negocjacyjna zdecydowanie się wzmocniła.

Na minus: Cristiano Ronaldo

Gwiazdor Realu Madryt miał szansę przesądzić o losach meczu, ale na początku drugiej połowy nie wykorzystał rzutu karnego na 2-0. Upust swojej złej energii dał w najgorszy możliwy sposób, uciekając się do przemocy fizycznej. Nie powinien dokończyć tego spotkania.

Kontrowersja: Sędzia zapomniał czerwonej kartki

Kiedy w 82. minucie Ronaldo wymierzył z łokcia Mortezie Pouraliganjiemu, wszystkich aż zabolały zęby. Sędzia główny Enrique Caceres nie widział sytuacji, ale na szczęście miał pomocników VAR, którzy wezwali go przed ekran. I tu zaczęły się schody. Bo choć zamiar Cristiano Ronaldo był oczywisty, a nie ewentualny, po dłuższej chwili zawahania arbiter postanowił pokazać gwiazdorowi Realu Madryt... żółtą kartkę, co zakrawa na kpinę. Piłkarze stworzyli fantastyczne widowisko na miarę finałów mistrzostw świata. Sędzia nie stanął na wysokości zadania.

Przełomowy moment: Ostatnia akcja

W 93. minucie Irańczycy odrobili straty, ale remis ich nie urządzał, dlatego na ostatnie kilkadziesiąt sekund rzucili się Portugalczykom do gardeł. W być może ostatniej akcji bogiem Iranu mógł zostać Vahid Amiri, któremu po nieudolnej interwencji portugalskich obrońców piłka spadła prosto pod nogi. 30-letni pomocnik Persepolis dostał wykładkę w polu karnym, ale nie wytrzymał presji i strzelił tylko w boczną siatkę. Ważniejszej piłki już nigdy nie spudłuje...

Liczba meczu: 19

Enrique Caceres przejdzie do historii jako sędzia, któremu zabrakło odwagi, by podnieść rękę na największą gwiazdę na tych mistrzostwach i wyrzucić z boiska Cristiano Ronaldo, ale 44-letni Paragwajczyk dorzucił cegiełkę do innego rekordu, który znajdzie się w piłkarskich kronikach. Na mundialu w Rosji podyktowano już 19 rzutów karnych. Na mistrzostwach świata nigdy nie było więcej "jedenastek". Robotę robi tu VAR. W poniedziałek Caceres podyktował dwa karne i przy obu posiłkował się wideoweryfikacją. Na szczęście w tym przypadku żadna ze stron nie została skrzywdzona, choć ręka Cedrica Soaresa też wywołała dyskusje.

Naszym zdaniem: O taki mundial walczyłem!

Na taki mecz czekaliśmy od początku mistrzostw świata w Rosji. W tym spotkaniu było wszystko: piękne gole (Quaresma - stadiony świata, ale i strzał Karima Ansarifarda z 11 metrów niczego sobie), rzuty karne, w tym jeden niewykorzystany, czerwona kartka (którą widzieli wszyscy poza sędzią) i VAR, dużo VAR-u. Irańczycy z czterema punktami odpadają z mundialu, ale wracają do domu z tarczą. Polscy piłkarze, uczcie się!