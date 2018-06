Mundial 2018. Iran zawiesił kontakty piłkarskie z Grecją

Irańska agencja IRNA poinformowała o zawieszeniu przez tamtejszą federację piłkarską kontaktów z Grecją. To pokłosie odwołanego meczu towarzyskiego obu reprezentacji, co utrudnia Irańczykom przygotowania do mistrzostw świata w Rosji.

Sparing zaplanowany był na 2 czerwca w Stambule, gdzie azjatycka drużyna przygotowuje się do rosyjskiego mundialu. Ze względu jednak na napięcie we wzajemnych relacjach z Turcją, Grecy zaproponowali Iranowi rozegranie spotkania w Atenach, co spotkało się z odmową. W tej sytuacji Irańczycy próbowali zorganizować mecz z Kosowem, lecz to się nie powiodło.

Federacja piłkarska Iranu zapowiedziała, że zwróci się do FIFA i wykorzysta wszystkie prawne możliwości, aby uzyskać odszkodowanie od Grecji, a chodzi i o kwestie sportowe, i finansowe. Do czasu zakończenia sprawy, zawieszone zostały futbolowe kontakty irańsko-greckie.

Dopiero 8 czerwca Iran ma zaplanowany sparing z Litwą, która cztery dni później w Warszawie będzie przeciwnikiem biało-czerwonych.

W grupie B mistrzostw świata Iran spotka się z Marokiem, Hiszpanią i Portugalią.

