Mundial 2018. Joachim Loew: Nie przywykliśmy do takich występów

Niemcy, którzy będą niebawem bronić w Rosji mistrzostwa świata, przegrali sparing z Austrią 1-2, choć to oni pierwsi objęli prowadzenie. Selekcjoner niemieckiej kadry Joachim Loew stwierdził po meczu, że jest smutny, bo jego zespół nie przywykł do tak sporego spadku jakości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Austria - Niemcy 2-1 w meczu towarzyskim. Wideo © 2018 Associated Press

Gola dla Niemców już w 11. minucie strzelił Mesut Oezil, ale po zmianie stron Austriacy zdobyli dwie bramki, dzięki trafieniom Martina Hintereggera i Alessandra Schoepfa.

Reklama

Trener Joachim Loew może mieć powody do niepokoju, bo po awansie na mundial drużyna nie wygrała żadnego z pięciu sparingów, w tym poniosła drugą porażkę z rzędu. Przed turniejem w Rosji mistrzów świata czeka jeszcze tylko jeden mecz towarzyski przeciwko Arabii Saudyjskiej. - Kilka chwil temu powiedziałem, że jestem smutny, ale nie z powodu porażki, tylko stylu, w jakim przegraliśmy. To była wyłącznie nasza wina, bo po objęciu prowadzenia kontrolowaliśmy mecz, ale w pierwszych 20 minutach drugiej połowy zostaliśmy w szatni. Niewiarygodnie często gubiliśmy piłkę i było mnóstwo strat - tłumaczył Loew.

- Nie przywykliśmy do takiej formy naszej drużyny. Pozwoliliśmy Austriakom wrócić do gry. Jeszcze przed strzeleniem pierwszego gola mieli okazje do wyrównania. Można się było tego spodziewać. Nasz występ to rozczarowanie, popełniliśmy wiele błędów i wiele rzeczy można krytykować - mówił.

Jedynym, ale sporym pozytywem w niemieckiej ekipie był pierwszy od września ubiegłego roku występ bramkarza Manuela Neuera, który miesiącami leczył kontuzjowaną stopę. Zawodnik Bayernu Monachium rozegrał 90 minut i zdaje się, że ma już za sobą zdrowotne problemy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ Rosja 2018. Niemcy - Brazylia 0-1 w Berlinie. Wideo © 2018 Associated Press

- Jeśli chodzi o Manuela Neuera, to bardzo satysfakcjonujące. Po meczu nic mu nie doskwierało i to jest ważne. Druga sprawa dotyczy tego, że w kilku sytuacjach pokazał świetne reakcje, reagował szybko. Nie dało się zauważyć, że nie grał od dłuższego czasu i z jego gry jestem bardzo zadowolony - podkreślił Joachim Loew.

Obrońcy tytułu rozpoczynają zmagania w grupie F od trudnego meczu z Meksykiem 17 czerwca. Następnie zmierzą się ze Szwecją i z Koreą Południową.

kip