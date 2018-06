Mundial 2018. Jose Pekerman zaniepokojony kontuzją Jamesa Rodrigueza

Trener reprezentacji Kolumbii Jose Pekerman jest "bardzo zaniepokojony" kontuzją Jamesa Rodrigueza. Występ 26-letniego pomocnika w 1/8 finału mundialu w Rosji przeciwko Anglii stoi pod dużym znakiem zapytania.

Rodriguez od początku mistrzostw świata w Rosji zmagał się z urazem mięśniowym. Z tego powodu pierwszy mecz z Japonią rozpoczął na ławce rezerwowych. Wszedł na boisko w 59. minucie, ale nie zdołał uratować swojej drużyny przed niespodziewaną porażką 1-2. Lider Kolumbii był za to jednym z ojców efektownego zwycięstwa w meczu z Polską (3-0), które otworzyło podopiecznym Jose Pekermana drogę do 1/8 finału, a "Biało-Czerwonych" pozbawiło szans awansu. Kolumbijczycy przypieczętowali triumf w grupie H wygraną z Senegalem (1-0). W tym spotkaniu James Rodriguez zagrał tylko pół godziny. Zszedł z boiska z powodu kontuzji.



"To dla nas niekorzystna sytuacja. W tej chwili nie wiem na czym stoję" - powiedział Pekerman o urazie lidera swojej drużyny. "Przed meczem z Senegalem trenował normalnie. Po zajęciach został nawet, żeby ćwiczyć rzuty wolne i rzuty karne. Był w pełni sprawny, bez śladu kontuzji" - dodał selekcjoner Kolumbii.



James Rodriguez ma kilka dni, żeby wrócić do pełnej sprawności. W niedzielę Kolumbia zagra z Anglią w 1/8 finału (początek o godz. 20.00). Brak pomocnika, który ostatni sezon spędził w Bayernie Monachium, byłbym na pewno dużym osłabieniem.

