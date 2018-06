Mundial 2018. Kalidou Koulibaly: Cała Afryka stoi za nami

- To piękne uczucie, że cały kontynent afrykański stoi za nami - przyznał piłkarz reprezentacji Senegalu Kalidou Koulibaly przed czwartkowym meczem z Kolumbią w mistrzostwach świata. Spotkanie w Samarze zdecyduje, czy te drużyny awansują do 1/8 finału.

Senegal może uratować honor Afryki, gdyż wcześniej szanse na awans do fazy pucharowej straciły Tunezja, Egipt, Maroko i Nigeria.

Zespołowi trenera Aliou Cisse, który dotychczas pokonał Polskę 2-1 i zremisował z Japonią 2-2, wystarczy remis, żeby zająć jedno z dwóch czołowej miejsc w grupie H.

- Możemy przejść do historii i mamy tego świadomość - podkreślił szkoleniowiec. W 2002 był on zawodnikiem drużyny, która awansowała do ćwierćfinału mundialu w jedynym wcześniejszym występie "Lwów Terangi" w imprezie tej rangi.

Choć Senegalczycy wywalczyli już cztery punkty, to nie są do końca zadowoleni z dorobku. - Szkoda meczu z Japonią, bo przecież dwukrotnie prowadziliśmy. Uważam, że byliśmy bliżej zgarnięcia pełnej puli - dodał selekcjoner.

Spotkania z Kolumbią się nie obawia.

- Jestem przekonany, że stać nas na awans, choć Kolumbia to jedna z najlepszych ekip na świecie. My z kolei należymy do czołówki afrykańskiej. Szykuje się ciekawy spektakl - podsumował Cisse.