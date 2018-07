Mundial 2018. Karne Anglików to historia dwóch Mackemsów z Sunderlandu

Reprezentacja Anglii przełamała klątwę rzutów karnych i pokonała w 1/8 finału mundialu Kolumbię. To mógł być kolejny czarny dzień angielskiej piłki, gdy w serii jedenastek jako pierwszy pomylił się Jordan Henderson. Skórę kapitana Liverpoolu uratował Jordan Pickford, który obronił dwa strzały z jedenastu metrów. – Będę mu wdzięczny do końca życia – mówi Henderson.

"A więc tak to jest" – pisał po wygranej Anglików w rzutach karnych z Kolumbią Gary Lineker, były reprezentant Anglii, a obecnie prezenter BBC. Piłkarze Garetha Southgate'a o półfinał mundialu w Rosji zagrają z reprezentacją Szwecji. O mały włos, a znowu doszłoby do katastrofy. Przy stanie 3-2 dla Kolumbii w rzutach karnych, do swojej próby podszedł Jordan Henderson. We wtorek w Moskwie "wyczuł" go David Ospina.

- Gdy marnujesz rzut karny, to jest wtedy problem. Przecież nie powiem, że wszystko będzie dobrze i sprawa się wyprostuje, bo nie mam już na nic wypływu. Nawet już nie pamiętam swojego strzału. Może uderzyłem na zbyt dobrej wysokości dla bramkarza? – mówił po meczu Jordan Henderson.

Na szczęście Hendersona uratował Jordan Pickford. Bramkarz Evertonu miał sporego farta, gdy w poprzeczkę trafił Uribe, następnie doskonale obronił strzał Carlosa Bakki.

- Podziękowałem mu wiele razy, ale to zawsze będzie za mało. Będę mu wdzięczny do końca życia. Ciągle będę miał u niego dług. Ja jestem z Sunderlandu, on z okolic. My "Mackemsi" musimy trzymać się razem. Myślę, że każdy widzi to, że trzymamy się tutaj wszyscy razem. Jesteśmy prawdziwą drużyną. Mam nadzieję, że chłopaki nie wyrzucili mnie z drużyny po tym karnym – żartował Henderson.

Hit, który nakręcał fanów przed Euro 1996, czyli "It's coming home" znów jest śpiewany przez kibiców na Wyspach. Anglicy w sobotę zmierzą się ze Szwecją, a w ewentualnym półfinale czekać na nich będzie zwycięzca meczu Chorwacja – Rosja. Apetyt w Anglii na finał mundialu znacząco wzrósł, a przed turniejem w końcu nikt na nich nie stawiał.

