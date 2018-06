Mundial 2018. Kibicu, uważaj na hakerów w Rosji

Kontrwywiad Stanów Zjednoczonych ostrzega osoby wybierające się do Rosji na mistrzostwa świata przed zabieraniem ze sobą urządzeń elektronicznych. Jeśli już ktoś nie może się bez nich obejść, powinien zabrać jedno i obsługiwać je zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ryzyko ataków hakerskich jest ogromne i dosłownie każdy jest narażony, nawet osoby prywatne, które się niczego nie spodziewają.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018. Polska gotowa na sukces. Wideo Eurosport

Hakować będą zwykli przestępcy, ale też - jak zapewnia agencję Reutera wysoki rangą agent kontrwywiadu - rosyjskie służby.

Reklama

- Jeśli planujesz zabrać ze sobą telefon komórkowy, laptopa, palmtopa albo jakiekolwiek inne elektroniczne urządzenie, nie popełnij najmniejszego błędu, bo do jakichkolwiek danych (szczególnie twoich danych osobowych) mogą mieć dostęp rosyjscy przestępcy albo rząd - powiedział William Evanina, agent Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz dyrektor amerykańskiego biura kontrwywiadu.

- Najbardziej narażeni na ataki są członkowie innych rządów i międzynarodowych firm, ale nie zakładajcie, że jesteście za mało znaczący, by nie zostać namierzeni - ostrzegł.

- Jeśli możecie sobie poradzić bez urządzenia, to go nie zabierajcie. Jeśli musicie jakieś wziąć, to weźcie inne niż te, jakiego używacie na co dzień i zawsze, kiedy z niego nie korzystacie, wyjmujcie baterię - poradził.

Amerykanie są szczególnie wyczuleni na ataki rosyjskich hakerów ze względu na śledztwo, jakie toczy się w ich kraju w związku z możliwymi atakami i wpływaniem przez hakerów na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Śledztwem objęte jest także środowisko związane z prezydentem Donaldem Trumpem, który konsekwentnie zaprzecza, że jego sztab wykorzystywał pomoc Rosjan w kampanii wyborczej.

Inny amerykański oficjel proszący o anonimowość dodał, że brytyjskie służby takie samo ostrzeżenie wysłały do swoich obywateli i poinformowały o zagrożeniach reprezentację Anglii. Cała delegacja angielska, włącznie z piłkarzami, została przed wylotem do Rosji przeszkolona w procedurach dotyczących cyber bezpieczeństwa.

- Służby dały naprawdę dobre wskazówki. Kiedy podróżuję do Rosji, przywożę ze sobą urządzenia zastępcze z kartą prepaid (tzw. burner device) , więc jeśli zostaną shakowane to nie ma tak naprawdę znaczenia - powiedział ekspert od cyber bezpieczeństwa Patrick Wardle.

W języku angielskim na nowy telefon kupiony z karta prepaid mówi się "burner device". Oznacza to, że po zakończeniu krótkiego tymczasowego użytkowania, taki telefon wyrzuca się do kosza. Takie same ostrzeżenia amerykański kontrwywiad ogłaszał przed innymi wielkim imprezami sportowymi.

kip