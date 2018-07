Mundial 2018. Kłopoty zdrowotne Anglików przed ćwierćfinałem

Po wygranej w serii rzutów karnych w 1/8 finału mistrzostw świata przeciwko Kolumbii trener reprezentacji Anglii Gareth Southgate z niepokojem oczekuje na informacje dotyczące stanu zdrowia swoich kluczowych piłkarzy. Problemy mają m.in. Dele Alli i Harry Kane.

W rozegranym we wtorkowy wieczór spotkaniu rozstrzygnięcia nie przyniosło ani regulaminowe 90 minut, ani też dogrywka, a awansie Anglików zadecydowały ostatecznie rzuty karne. Tak zacięte spotkanie nie pozostało bez wpływu na zdrowie piłkarzy i po jego zakończeniu kilku podopiecznych Garetha Southgate'a zgłosiło sztabowi medycznemu urazy.

- W szatni mamy sceny jak z serialu "MASH". Niektórych trzymają skurcze, ale inni potrzebują trochę więcej uwagi. Zapewne będziemy wiedzieć więcej w ciągu najbliższych 36 godzin - powiedział trener reprezentacji Anglii.

Stacja Sky Sports News poinformowała, że największe obawy dotyczą dwóch piłkarzy występujących na co dzień w Tottenhamie: Dele Allego i Harry'ego Kane'a. Alli ponownie zaczął się uskarżać na problem z mięśniem uda, w wyniku którego opuścił dwa wcześniejsze mecze w grupie, z kolei Kane zgłosił lekarzom uraz pleców.

Kłopoty w trakcie spotkania miał również Jamie Vardy. Rezerwowy Anglików pojawił się na boisku przeciwko Kolumbii dopiero w 88. minucie, lecz w dogrywce to właśnie on doznał urazu pachwiny, który wymagał zastrzyku. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy ta sytuacja była również powodem tego, że to właśnie nie Vardy, a Eric Dier wykonywał piąty, decydujący rzut karny.

Swój ćwierćfinałowy mecz mistrzostw świata Anglicy rozegrają w najbliższą sobotę. W Samarze zmierzą się w nim przeciwko Szwecji, a spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00.

Wojciech Malinowski