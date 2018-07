Mundial 2018. Kolega z reprezentacji myślał, że Mbappe jedzie na skuterze

Cały piłkarski świat ma przed oczami niesamowity sprint Kyliana Mbappe. 19-letni reprezentant Francji pokazał wspaniałą szybkość podczas sobotniego spotkania o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. – To, co zrobił było niewiarygodne. On ma wyjątkowe umiejętności – przyznał Florian Thauvin.

Zdjęcie Kylian Mbappé /Getty Images

Mbappe w pierwszej połowie sobotniego meczu zaprezentował znakomity sprint. Obrońcy Argentyny musieli ratować się faulem, po którym podyktowano rzut karny. Potem młody piłkarz w drugiej połowie sam zdobył dwie bramki. Ostatecznie Francja wygrała 4-3. Wyczyn nastolatka z PSG oglądał rezerwowy Florian Thauvin.

Reklama

– Byliśmy w szoku. Siedząc na ławce widzieliśmy jego bieg i on był niewiarygodny. On ruszył z naszej lewej strony z środka boiska. Potem przebiegł 50 metrów i wywalczył rzut karny. Niesamowite, naprawdę – mówił skrzydłowy Olympique Marsylia.

- Gdy na niego patrzyłem, pomyślałem sobie, czy on przypadkiem nie jedzie po murawie na skuterze. On ma wyjątkowe umiejętności i możliwości. Znakomicie używa ich, aby pomóc zespołowi, a my z tego czerpiemy – dodał zawodnik, który w starciu z Albicelestes pojawił się na murawie w drugiej połowie.

Francja w ćwierćfinale zmierzy się z Urugwajem. To spotkanie odbędzie się w piątek o godz. 16 w Niżnym Nowogrodzie.