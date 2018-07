Mundial 2018. Kolumbia – Anglia 1-1, k. 3-4. Falcao: Sędziowanie? To wstyd

Radamel Falcao bardzo ostro skomentował pracę sędziego podczas meczu z Anglią, w którym Kolumbia przegrała w rzutach karnych. – To wstyd, że taki sędzia został wyznaczony do prowadzenia spotkania w 1/8 finału mundialu – złościł się kapitan Kolumbii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Kolumbia - Anglia. Pierwszy gol. AFP

Nawiązał tym samym do sprawy sprzed trzech lat. Mark Geiger, arbiter ze Stanów Zjednoczonych, był wtedy zawieszony na sześć miesięcy przed federację Concacaf po kontrowersyjnych decyzjach, które podjął w półfinale turnieju Gold Cup (odpowiednik Euro w strefie Ameryki Północnej i Karaibów) między Panamą i Meksykiem. Chodziło przede wszystkim o podyktowanie karnego, którego nie było, w samej końcówce meczu. Panamczycy ostatecznie przegrali po dogrywce i nie zakwalifikowali się do finału.

Reklama

O Amerykaninie było też głośno już wcześniej na tym mundialu. Marokańczyk Nordin Amrabat sugerował, że w czasie ich meczu z Portugalią Geiger rozmawiał z Pepe, prosząc go o... koszulkę. Miał mu o tym opowiedzieć sam Portugalczyk. Oskarżenia zostały jednak szybko zdementowane przez FIFA.

To wszystko - plus oczywiście niekorzystne rozstrzygnięcia w karnych - spowodowało, że Falcao niezwykle ostro wypowiedział się o arbitrze. - Wyznaczanie do takiego meczu amerykańskiego sędziego, który mówi tylko po angielsku i który był wcześniej zawieszony, wydaje mi się dziwne i budzi wiele wątpliwości. Jego stronniczość była widoczna, bo gdy tylko pojawiały się sytuacje sporne, zawsze podejmował decyzje na korzyść Anglików. To wstyd, że doszedł do 1/8 finału mistrzostwa świata - powiedział kapitan Kolumbii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Kolumbia - Anglia. Drugi gol. Wideo AFP

Co ciekawe, Amerykanin sędziował już wcześniej mecze "Los Cafeteros". W listopadzie 2012, w towarzyskim spotkaniu z Brazylią, podyktował kontrowersyjnego karnego za faul na Danim Alvesie, choć " Canarinhos" nie wykorzystali jedenastki.

RP