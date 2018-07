Mundial 2018. Kolumbia - Anglia 1-1, k. 3-4. Minimalizm Anglików prawie ukarany

Reprezentacja Anglii potrzebowała rzutów karnych, by wyeliminować Kolumbię i awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata (po 120 minutach było 1-1). To nie wystawia najlepszego świadectwa "Synom Albionu", którzy we wtorek trafili na słabo dysponowanego rywala. "Los Cafeteros" najwyraźniej wciąż odczuwali skutki walki o awans do fazy pucharowej. W grze obu zespołów mankamentem była postawa w ofensywie.

Na plus: Yerry Mina

To właśnie środkowy obrońca dał Kolumbii upragnionego gola na 1-1 w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. "Plus" przyznajemy jednak nawet nie tyle za trafienie głową po rzucie rożnym, a za całokształt. W trakcie regulaminowego czasu gry właściwie tylko do swojej defensywny pretensji nie mógł mieć trener Jose Pekerman. Duet Mina - Davinson Sanchez po raz kolejny na tym mundialu zaprezentował się wzorowo. Anglicy w trakcie 90 minut nie mieli praktycznie żadnej dobrej sytuacji do objęcia prowadzenia, a jedynego gola strzelili po rzucie karnym. FC Barcelona z 23-letniego obrońcy będzie jeszcze miała ogromną pociechę.

Na minus: minimalizm Anglików

Anglia miała to szczęście, że we wtorek na jej drodze stanęła bardzo słabo dysponowana Kolumbia. Nie potrafiła jednak tego wykorzystać przed serią rzutów karnych. W końcowym kwadransie zupełnie oddała inicjatywę, zbyt łatwo pozbywając się piłki. Choć w polu wyglądała lepiej, popełniła grzech zaniechania, kompletnie zaniedbując poszukiwania kontrataków i ewentualnego drugiego gola. Ceną okazała się konieczność rozegrania dodatkowych 30 minut i nerwy w serii rzutów karnych.

Kontrowersja: rzut karny dla Anglików

Z kilkoma decyzjami amerykańskiego sędziego Marka Geigera można było polemizować. Jedną z nich był właśnie rzut karny. Co prawda w 54. minucie Carlos Sanchez ewidentnie w walce o pozycję sprowadził do parteru Harry'ego Kane'a, ale całą przepychankę zainicjował właśnie Anglik, który jako pierwszy złapał rywala za szyję. Tego jednak arbiter już nie widział. W innych sytuacjach Geiger też podejmował błędne decyzje, nie wskazując na rzuty rożne czy nie dając żółtych kartek, które ewidentnie się należały.

Liczby meczu:

1 - po raz pierwszy w historii mistrzostw świata Anglia wygrała serię rzutów karnych

3 - Yerry Mina jest pierwszym piłkarzem od 2002 roku i dokonania Miroslava Klosego, który podczas pojedynczego mundialu strzelił trzy gole głową.

1998 - Jordan Pickford jako pierwszy angielski bramkarz od czasów Davida Seamana i 1998 roku obronił dla swojej reprezentacji "jedenastkę" w konkursie rzutów karnych na wielkim turnieju. Seaman uczynił to na MŚ we Francji w meczu z Argentyną.

Naszym zdaniem

Z dużej chmury mały deszcz. Wszyscy ci, którzy spodziewali się po Anglikach i Kolumbijczykach wielkiego widowiska, musieli czuć się zawiedzeni. Ekipa z Ameryki Południowej po trudnych meczach w fazie grupowej pod względem fizycznym zdecydowanie ustępowała rywalom. Można było odnieść wrażenie, że nie wszyscy piłkarze Pekermana zdołali się zregenerować po spotkaniach z Japonią, Polską i Senegalem.



Podopieczni Garetha Southgate'a nie potrafili jednak tego wykorzystać, a ich grę cechował minimalizm. Wygraną zapewnili sobie dopiero w rzutach karnych, a na bohatera wyrósł Jordan Pickford, który w trakcie 120 minut był praktycznie bezrobotny. W ofensywnej grze "Los Cafeteros" bardzo odczuwalny był brak kontuzjowanego Jamesa Rodrigueza.