Mundial 2018. Kolumbia - Anglia. Uderzenie "z byka" Barriosa tylko na żółtą kartkę?

Sędzia z USA Mark Geiger ocenił, że uderzenie głową przeciwnika powinno być karane tylko żółtą kartką. Czy aby nie przesadził?

W 40. min meczu Kolumbia - Anglia "Wyspiarze" mieli rzut wolny w okolicach pola karnego rywala. Sytuacja była napięta, bo pachniało golem, a stawka meczu była przecież wysoka. Nic dziwnego, że dochodziło do przepychanek w walce o pozycję. Wilmar Barrios nie wytrzymał ciśnienia. "Z byka" uderzył stojącego przy nim Jordana Hendersona. Trafił go w klatkę piersiową, a nie w głowę, bo był za niski, by sięgnąć twarzy rywala.

Pomocnik "Wyspiarzy" runął na ziemię. Anglicy natychmiast podnieśli raban. Domagali się, by sędzia skorzystał z VAR-u.