Mundial 2018. Komentator Abdel Rahim Mohamed zmarł po meczu Egiptu

Komentator Abdel Rahim Mohamed zmarł po meczu Egiptu z Arabią Saudyjską (1-2). Przyczyną śmierci byłego egipskiego piłkarza był atak serca.

Reprezentacja Egiptu jechała na mundial w Rosji z dużymi nadziejami. Kibice liczyli przede wszystkim na znakomitego napastnika Mohameda Salaha. Tymczasem po dwóch porażka z Urugwajem i Rosją Egipcjanie stracili szansę na wyjście z grupy.

Ostatnim spotkaniem z Arabią Saudyjską chcieli godnie pożegnać się mistrzostwami świata. Wydawało się, że cel osiągną, kiedy w 22. minucie do siatki rywali trafił Salah. Arabia Saudyjska nie zamierzała się jednak poddać.

W 51. minucie do remisu doprowadził Salman Al Faraj, a w doliczonym czasie gry zwycięskiego gola strzelił Salem Al Dawsari. Egipcjanie schodzili z boiska ze spuszczonymi głowami.



Emocji związanych z tym meczem nie wytrzymało serce Abdela Rahima Mohameda, który komentował to spotkanie. Były piłkarz i trener Zamalek doznał ataku serca. Mimo tego, że szybko został przewieziony do szpitala jego życia nie udało się uratować.

