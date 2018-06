Mundial 2018. Kontuzja Granita Xhaki nie wykluczy go z MŚ

Na czwartkowym treningu reprezentacji Szwajcarii urazu kolana doznał Granit Xhaka. Chociaż pierwsze prognozy były niekorzystne dla piłkarza "Helwetów", to dokładniejsze badania wykazały, że 25-latek uniknął poważnej kontuzji i jego występ na mistrzostwach świata jest niezagrożony.

W czwartek wieczorem Xhaka przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykluczyło uszkodzenie zarówno więzadeł w kolanie, jak i łękotki.

- Bardzo mi ulżyło - powiedział szwajcarski pomocnik, cytowany przez oficjalną stronę tamtejszej federacji piłkarskiej.

Pierwsze doniesienia w czwartek sugerowały bardzo poważną kontuzję piłkarza, a szwajcarskie media informowały nawet, że został on w trybie nagłym przewieziony do szpitala. Szybko jednak zostało to zdementowane.

Więcej szczegółów na temat urazu Xhaki ujawnił lekarz reprezentacji Pierre-Etienne Fournier, który opiekował się nim w hotelu.

- Od początku widzieliśmy, że więzadła nie zostały uszkodzone. Chcieliśmy jednak potwierdzić to na badaniu rezonansem magnetycznym, który wykazał również brak jakichkolwiek problemów z łękotką. Cieszymy się, że wszystko zakończyło się tylko bolesnym zbiciem kolana - powiedział Fournier.

Oczekuje się, że Xhaka zagra przeciwko Brazylii, która 17 czerwca będzie pierwszym przeciwnikiem "Helwetów" na mistrzostwach świata. Szwajcarska federacja potwierdziła jednocześnie, że pomocnika londyńskiego Arsenalu zabraknie w niedzielnym sparingowym spotkaniu przeciwko Hiszpanii.

