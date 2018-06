Mundial 2018. Kontuzjowany Dele Alli opuścił czwartkowy trening

Piłkarz reprezentacji Anglii Dele Alli opuścił z powodu kontuzji czwartkowy trening drużyny narodowej, która przygotowuje się do meczu z Panamą w grupie G mistrzostw świata w Rosji. Urazu uda 22-letni pomocnik nabawił się w pierwszym spotkaniu z Tunezją (2-1).

"To frustrujące, że doznałem lekkiej kontuzji w poniedziałek. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić do pełnej sprawności tak szybko, jak to możliwe" - napisał na Twitterze Alli, który został zmieniony w 80. minucie spotkania z Tunezją.

Z Panamą Anglicy zagrają w niedzielę w Niżnym Nowogrodzie. Udział w fazie grupowej zakończą 28 czerwca hitowym meczem z Belgią w Kaliningradzie.

W ekipie "Trzech Lwów" niedawno kontuzji doznał także... selekcjoner Gareth Southgate. W środę podczas joggingu zwichnął bark i później musiał nosić specjalny temblak. W czwartek podczas treningu już go nie miał.