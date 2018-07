Mundial 2018. Laurent Blanc zachwyca się Kylianem Mbappe

Ten mecz nazywa się przedwczesnym finałem. We wtorek w Sankt Petersburgu Francja zmierzy się z Belgią. Wszystkie oczy kibiców będą zwrócone na rewelacyjnego Kyliana Mbappe. – On ma coś więcej niż talent. Wzbudza lęk u obrońców rywali – stwierdził były selekcjoner „Trójkolorowych” Laurent Blanc.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Thierry Henry - tajna broń Belgów. Wideo Eurosport

19-letni Mbappe w poprzednim sezonie strzelił we wszystkich rozgrywkach dla PSG 21 goli. Podczas tegorocznych mistrzostw świata zdobył trzy bramki w pięciu spotkaniach.

Reklama

W spotkaniu o awans do ćwierćfinału strzelił dwa gole Argentynie. Znakomitą dyspozycję pokazał także podczas kolejnego mecz. W nim Francuzi 2-0 pokonali Urugwaj.

- Moja opinia na jego temat nie zmieniła się od 10 miesięcy. Jest po prostu fenomenem – powiedział Blanc w dzienniku Le Parisien. – Nie mówię jednak, że będzie nam zapewniał zwycięstwa za każdym razem. Jest młody i cały czas może coś popsuć na murawie. Mam jednak nadzieję, że będzie to mu się przytrafiało jak najrzadziej. W reprezentacji Francji musimy mieć cierpliwość do młodych piłkarzy. Ale on ma coś więcej niż tylko talent. Jest gościem, który może przestraszyć obrońców. Z tego lęku może korzystać cała drużyna. To bardzo dobre dla wszystkich w zespole. W wieku 19 lat nie można mieć wszystkiego. To jest niemożliwe. Chciałbym, aby w jego karierze nie było perturbacji i nikt mu nie przeszkadzał. Sądzę, że dzięki temu będziemy mogli oglądać pełnię jego talentu i to przez długi czas – dodawał były świetny obrońca.

Początek pierwszego spotkania o finał o godz. 20. W środę w drugim meczu Chorwacja zmierzy się z Anglią.