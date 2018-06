Mundial 2018. Lionel Messi nie wyklucza ostatecznego pożegnania z kadrą

Gwiazda Barcelony i reprezentacji Argentyny Lionel Messi zasugerował, że w przypadku niepowodzenia na rozpoczynających się w najbliższy czwartek mistrzostwach świata w Rosji może definitywnie zrezygnować z występów w zespole "Albicelestes".

Pięciokrotny zwycięzca nagrody Ballon d'Or do wątpliwości w kwestii dalszych występów w kadrze przyznał się w rozmowie z dziennikiem "Sport". Już raz podjął taką decyzję w czerwcu 2016 roku, gdy w serii rzutów karnych finałowego meczu o Copa America Argentyna uległa Chile, a sam Messi z 11 metrów uderzył nad poprzeczką. Trzy miesiące później na powrót namówił go jednak ówczesny szkoleniowiec Edgardo Bauza.

- Zależeć to będzie od tego, co osiągniemy w Rosji. Fakt, że przegraliśmy ostatnie trzy finały spowodował skomplikowane relacje z mediami, które nie są w stanie zrozumieć, co znaczy samo dojście do finału - powiedział Messi, który wraz z kolegami przed czterema laty uległ w finale reprezentacji Niemiec.

- Naprawdę nie jest łatwo dojść tak daleko w turnieju i trzy finały z rzędu powinny być docenione. Prawdą jest to, że najważniejsze jest końcowe zwycięstwo, ale nie jest łatwo je osiągnąć - dodał lider reprezentacji Argentyny.

30-latek ma w swoim dorobku 124 występy w zespole "Albicelestes", w którym zadebiutował w 2005 roku. Na rozpoczynającym się w najbliższy czwartek mundialu Argentyńczycy w grupie D zmierzą się z Islandią, Chorwacją i Nigerią.

