Mundial 2018. Lothar Matthaeus przewiduje finał Anglia - Brazylia

Lothar Matthaeus, były znakomity piłkarz i kapitan reprezentacji Niemiec, która w 1990 roku zdobyła we Włoszech mistrzostwo świata, ocenił, że do finału mundialu w Rosji awansują gracze Brazylii oraz Anglii. Ale zanim do tego dojdzie, ci pierwsi o półfinał powalczą z Belgią, a ci drudzy ze Szwecją.

- Spodziewam się, że w finale zagra Brazylia z Anglią, bo Francja i Belgia są w tej samej części drabinki co Brazylia i te drużyny po drodze odpadną - stwierdził 57-latek, który był kapitanem Niemców na mundialu sprzed 28 lat, kiedy jego zespół wyeliminował w półfinale właśnie Anglię po serii jedenastek.

Tym razem Anglicy przełamali klątwę i pierwszy raz w historii wygrali na mistrzostwach świata konkurs rzutów karnych w spotkaniu z Kolumbią w 1/8 finału. W razie zwycięstwa w sobotę w ćwierćfinale ze Szwecją o zaplanowany na 15 lipca finał zagrają ze zwycięzcą pary Chorwacja - Rosja.

- Anglia ma młody skład prezentujący wysoką kulturę gry z szybkim tempem i ma świetnego napastnika, jakim jest Harry Kane. Ich wiara we własnej umiejętności zdaje się być ogromna - Matthaeus ocenił potencjał podopiecznych Garetha Southgate'a.



- Zespół jest nieustraszony i zyskuje też na pracy piłkarzy ze znakomitymi trenerami w Premier League - dodał.

Anglicy jedyne mistrzostwo świata wywalczyli w 1966 roku, kiedy byli gospodarzem mistrzostw świata.

