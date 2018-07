Mundial 2018. Luka Modrić chce jeszcze więcej dla Chorwacji

20 lat temu drużyna, której gwiazdami byli Davor Szuker i Zvominir Boban doszła do półfinału mistrzostw świata we Francji. Teraz lider Chorwatów Luka Modrić może poprowadzić zespół do jeszcze większego sukcesu. We środę zespół z Bałkanów zagra o finał mundialu z Anglią. To efekt sobotniego wyeliminowania Rosjan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Rosja - Chorwacja 2-2, k. 1-2. Wideo AFP

Chorwacja w 1998 roku została trzecią reprezentacją świata. Teraz wydaje się, że może poprawić ten rezultat.

- Jesteśmy niesamowicie dumni i szczęśliwi, że po 20 latach osiągnęliśmy półfinał mistrzostw świata – powiedział Modrić, który został wybrany na najlepszego piłkarza meczu. – Przeszliśmy trudną drogą. W poprzednich turniejach nie mieliśmy szczęścia. Teraz jednak odbieramy to, co wtedy straciliśmy. Mam nadzieję, że pójdziemy krok dalej niż w 1998 roku. Mamy wspaniały zespół, świetny sztab i trenera. Wierzę, że możemy zrobić jeszcze więcej.

- A ja? Nie myślę o tym, że mogę zdobyć Złotą Piłkę. Najważniejszą sprawą jest sukces całego zespołu. Ten zespół może naprawdę wiele. Nagrody indywidualne nie są dla mnie ważne. Skupiam się na drużynie. Chcemy wrócić do domu z medalami.

W pierwszej połowie gospodarze prowadzili po kolejnym kapitalnym podczas tego mundialu golu Denisa Czeryszewa. Szybko jednak odpowiedział Andrej Kramarić.

W dogrywce Chorwaci wygrywali ponownie po bramce Zlatko Dalicia. W samej końcówce wyrównał Mario Fernandes. W rzutach karnych ekipa z Bałkanów zwyciężyła 4-3.

- Rosjanie rozegrali dobry mecz. Zmierzyliśmy się z rywalem, który dużo biegał. Zwłaszcza zaskoczyli nas w pierwszej połowie. Prezentowali bardzo wysoki pressing. Nie mogliśmy grać. Nasz styl został zduszony. Być może nie chcieliśmy ryzykować trudnych podań. Musieliśmy to zbalansować. W drugiej połowie oraz w dogrywce to my dominowaliśmy. Powinniśmy zakończyć pracę przed serią rzutów karnych. Być może to w gwiazdach było zapisane, że musieliśmy awansować w tak dramatycznych okolicznościach – dodał Modrić.

Chorwacja spotka się z Anglią w środę o godz. 20. Mecz zostanie rozegrany na moskiewskim stadionie Łużniki.

Zdjęcie