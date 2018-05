Mundial 2018. Luksemburg - Senegal 0-0 w meczu towarzyskim

Senegal, z którym reprezentacja Polski zmierzy się w inauguracyjnym meczu mundialu 2018, rozegrał pierwszy sparing przed przyjazdem do Rosji. "Lwy Terangi" zaledwie zremisowały z Luksemburgiem 0-0. W składzie drużyny z zachodniej Afryki zabrakło Sadio Mane.

Przygotowania do imprezy czterolecia Senegal rozpoczął pod Dakarem. Do Europy zespół Aliou Cisse przyleciał w niedzielę i do wylotu do Rosji trenować będzie w położonym w północno-wschodniej części Francji Vittel.

Wybór pierwszego sparingpartnera nie był więc przypadkowy, ponieważ Stade Josy Barthel w Luksemburgu od ośrodka, w którym przebywa Senegal, dzieli zaledwie 200 km.

Niepokonany od połowy września zespół z Afryki mecz z Luksemburgiem rozpoczął w ustawieniu 4-5-1, które momentami zmieniało się na 4-4-2. Zwłaszcza w pierwszych minutach często przy piłce znajdował się Idrissa Gueye. Gracz Evertonu operował głównie w środku pola, a opuścił murawę w przerwie.

Senegal początkowo próbował grać z kontry, ale wraz z upływem minut wziął na siebie ciężar rozgrywania akcji. Widoczne to było zwłaszcza w drugiej połowie, podczas której goście przez dłuższy czas utrzymywali się z piłką na połowie rywala. Nie potrafili jednak zamienić tej przewagi na gola.

Trener Aliou Cisse mocno eksperymentował z jedenastką. Część graczy z potencjalnie wyjściowego składu z Polską, pozostawiając poza składem bądź wystawiając dopiero po przerwie. Jednym z nich może być Papa Ndiaye, który w drugiej połowie często rozrzucał piłkę po skrzydłach.

Przez całe spotkanie Senegal częściej atakował prawą stroną boiska. Po tej stronie murawy w pierwszej połowie aktywny był 20-letni Ismail Sarr, który w drugiej odsłonie na moment przeszedł na lewą obronę. Później w rolę Sarra wcielił się Lamine Gassamma.

Luksemburg w meczu stworzył tylko jedną groźną akcję w ataku, jednak w obronie nieźle radził sobie z rosłymi i silnymi fizycznie rywalami. Senegal wymusił sporo stałych fragmentów gry, cześć z nich rozgrywał jednak bardzo chaotycznie.

„Lwy Terangi” nie miały też szczęścia. W pierwszej połowie po dośrodkowaniu Sarra interweniujący Kevin Malget skierował wślizgiem piłkę w słupek. Dobitkę aktywnego M’Baye Niang umiejętnie zatrzymał bramkarz Anthony Moris.

Niang nie miał też szczęścia w 46. minucie, gdy po rzucie wolnym trafił z blisko 30 metrów w spojenie słupka z poprzeczką.

Na murawie nie brakowało walki. Po pojedynku główkowym z jednym z piłkarzy Senegalu mocno ucierpiał obrońca Luksemburga 20-letni Dirk Carlson. Defensor Grasshoppers z opatrunkiem na głowie został odwieziony do szpitala. Walka bark w bark z Niangiem nie opłaciła się też Danielowi Alves da Mota, który z kontuzją dłoni opuścił murawę kilka chwil przed końcowym gwizdkiem.

W podstawowym składzie Senegalu znaleźli się jeszcze m.in. Kalidou Koulibaly i Balde diao Keita, ale niczym szczególnym się nie wyróżnili. Sadio Mane po sobotnim finale Ligi Mistrzów dostał jeszcze kilka dni wolnych od trenera i nie był obecny w kadrze meczowej.

Luksemburg - Senegal 0-0

Skład Senegalu: Khadim N'Diaye - Moussa Wague, Cheikhou Kouyate, Kalidou Koulibaly (46. Salif Sane), Saliou Ciss (46. Lamine Gassama) - Ismaila Sarr (65. Diafra Sakho), Idrissa Gueye (46. Badou N'Diaye), Alfred N'Diaye (69. Cheikh N'Doye), Keita Balde (46. Mame Biram Diouf) - Pape Moussa Konate, M'Baye Niang.

