​Mundial 2018. Manuel Neuer: Zabrakło zaangażowania

Kapitan reprezentacji Niemiec nie owijał w bawełnę po sensacyjnej klęsce, jaką było odpadnięcie z mistrzostw świata w Rosji. - Zabrakło zaangażowania - ocenił.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielka sensacja na mundialu. Niemcy jadą do domu. Wideo Eurosport

Niemcy słabo rozpoczęli turniej - od porażki z Meksykiem, ale gdy w starciu ze Szwedami odwrócili losy meczu i wygrali 2-1, wydawało się, że rozkręcają się jako "drużyna turniejowa" i ich forma będzie rosła z każdym spotkaniem.

Reklama

Starcie z Koreą Południową jednak brutalnie zweryfikowało nadzieje Niemców. Po słabej grze przegrali 0-2 i po raz pierwszy w historii odpadli z mistrzostw świata już po pierwszej rundzie.

"To największa hańba w niemieckiej historii MŚ" - grzmiały media w Niemczech.

Kapitan reprezentacji Niemiec - Manuel Neuer nie miał zamiaru szukać wymówek. - Zasłużyliśmy na to, żeby odpaść z turnieju. Nie przekonaliśmy w żadnym meczu. To nie były Niemcy, jakie znamy. To było żałosne - jego słowa cytuje dailymail.co.uk.

- Zabrakło nam zaangażowania - przyznał. - Nawet gdybyśmy przeszli, to i tak w następnej rundzie zostalibyśmy wyeliminowani.

MZ

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Korea Południowa - Niemcy. Drugi gol. Wideo AFP