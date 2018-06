Mundial 2018. Maradona chce wstrząsnąć piłkarzami Argentyny

Mają jednego z najwybitniejszych poprzedników na stadionie, a i tak nie potrafią zagrać na miarę możliwości. Diego Maradona był na trybunach podczas obu spotkań Argentyny na mundialu, lecz jego doping nie pomógł rodakom, którzy zdobyli jak dotąd jeden punkt. "Boski Diego" zasugerował więc, że ci być może potrzebują jego wizyty w szatni przed decydującym meczem grupowym z Nigerią.

Mistrz świata z 1986 roku jeszcze podczas zremisowanego 1-1 spotkania z Islandią tryskał humorem, zdecydował się nawet złamać regulamin trybuny VIP-owskiej na Łużnikach i pomimo absolutnego zakazu palenia raczył się wówczas cygarem. Już podczas kompromitującej porażki 0-3 z Chorwacją kamery całego świata uchwyciły obrazową scenę, w której płacz 57-latka symbolizował nastrój wszystkich Argentyńczyków, tych na stadionie, ale także tych przebywających w ojczyźnie.

Teraz jednemu z najwybitniejszych piłkarzy w historii łez już wystarczy i dlatego też planuje reprezentacyjne sprawy wziąć w swoje ręce. Morale rozbitej chorwacką kapitulacją drużyny chciałby podnieść osobiście, piłkarzy Jorge Sampaolego odwiedzając i rozmawiając z nimi przed spotkaniem z Nigerią.

- W biało-błękitnej koszulce zawsze grałem z sercem, zawsze dla drużyny narodowej zostawiałem serce. Tak jak inne legendy naszej kadry, jak Diego Simeone, Oscar Ruggeri czy Claudio Canniggia. Chciałbym pogawędzić z zawodnikami i uświadomić im, czym jest przywdziewanie tej koszulki - wyraził nadzieję na łamach tamtejszych mediów.

Choć "bóg" argentyńskiego futbolu wielokrotnie miał zastrzeżenia do najlepszego ze swoich następców, to zaskakująco podczas obecnego mundialu go broni. Leo Messiego, jednego z najgorszych zawodników argentyńskiej kadry w obu mundialowych meczach, usprawiedliwiał brakiem odpowiedniego wsparcia. - Nie możesz zdobyć Pucharu Świata w pojedynkę. Leo grał dobrze w klubie, lecz problemów rodaków nie jest w stanie rozwiązać, o czym sam wiem dobrze. Ten dzieciak nie jest cudotwórcą - przypominał.

My z kolei przypominamy, że Maradona już kiedyś miał okazję w pełni nadzorować pracę argentyńskiej kadry. I dobrego wrażenia po sobie nie zostawił. W 2010 roku był trenerem drużyny, gdy ta odpadła w ćwierćfinale po zawstydzającym 0-4 z Niemcami.



