Mundial 2018. Maradona uspokaja: Ze mną wszystko w porządku

Wielkie emocje na murawie i jeszcze większe na trybunach. Tak było podczas wtorkowego spotkania Argentyny z Nigerią. Diego Maradona bawił się chyba zbyt mocno. Legendarny piłkarz Alicelestes zasłabł po meczu, ale uspokaja, że nic złego się nie stało.

Maradona od początku mundialu bardzo przeżywa spotkania Argentyńczyków. Nie inaczej było we wtorek. Popis rozpoczął jednak jeszcze przed meczem, gdy tańczył z innymi kibicami. Potem widać było, że były piłkarz jest zmęczony i nawet przysypia. Po zwycięskim golu Rojo cieszył się w dość nieprzyzwoity sposób.

Później w Internecie pojawiły się filmiki, jak zataczający się Maradona jest odprowadzany do saloniku VIP przy loży, w której siedział. Było także zdjęcie, gdy „Boskim Diego” zajmowali się ratownicy medyczni, a potem wiadomość, że trafił do szpitala. Okazało się to nieprawdą.

W mediach społecznościowych pojawiły się filmiki, jak Maradona chwieje się na nogach opuszczając trybuny. Został przebadany jeszcze na stadionie, a niektóre zachodnie media poinformowały, że trafił do szpitala. Te informacje okazały się jednak przesadzone. Maradona wrócił spokojnie do Moskwy. Potem pojawił się jego wpis na Instagramie.

- Chcę przekazać wszystkim, że ze mną jest w porządku. Nie jestem i nie byłem hospitalizowany. W przerwie spotkania poczułem duży ból w szyi. To było nasilenie objawów. Zostałem przebadany przez lekarza i on zalecił mi powrót do domu przed drugą częścią meczu z Nigerią. Ale ja chciałem zostać, bo przecież drużyna walczyła o wszystko. Jak mogłem opuścić stadion? Przesyłam wszystkim buziaki. Dziękuję za wsparcie – napisał Maradona.

Argentyna ostatecznie zwyciężyła 2-1 i w walce o ćwierćfinał MŚ zmierzy się z Francją. Ten mecz w sobotę.