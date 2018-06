Mundial 2018: Mecz Hiszpania - Portugalia analitycznie

Chociaż oficjalnie mundial rozpoczął już w piątek prezydent Rosji Władimir Putin, to dopiero 24 godziny później poczuliśmy, że jest to turniej zasługujący na miano mistrzostw świata. Po znakomitym spektaklu Hiszpania zremisowała z Portugalią 3-3, a my mamy nadzieję, że wcale nie był to najlepszy mecz tegorocznego mundialu. Kolejny popis dał Cristiano Ronaldo, chociaż Diego Costa ustąpił mu tylko o jednego gola.

Dwaj zdecydowani faworyci do zwycięstwa w grupie B, ich pierwszy mecz w turnieju, a na ławce trenerskiej szkoleniowiec specjalizujący się w brzydkim wygrywaniu i drugi, który o wyjeździe do Rosji dowiedział się w środę. Nic dziwnego, ze nie brakowało takich opinii, jak ta wygłoszona przez Raymonda Domenecha. - Będzie 0-0 - powiedział słynny, raczej z powodu napisanej o swoich przygodach trenerskich książki, niż z osiągniętych wyników były szkoleniowiec "Trójkolorowych".

"Mam nadzieję wyłączyć Cristiano Ronaldo"

Powiedział na kilka dni przed rozpoczęciem turnieju piłkarz Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii Nacho, gdy okazało się, że to on w miejsce kontuzjowanego Daniego Carvajala stanie naprzeciwko Cristiano Ronaldo. Już w czwartej minucie dał się jednak nabrać na zwód Portugalczyka w stylu, jakby do drużyny "Królewskich" dołączył wczoraj, a nigdy wcześniej nie miał okazji CR7 oglądać w akcji. Swoje winy odkupił jednak w 58. minucie, gdy piłka idealnie spadła mu na stopę i odbijając się po drodze od dwóch słupków wpadła do bramki Ruiego Patricio.

Diego Costa pokonał Pepe przez nokaut

Wszyscy fani sportu z pogranicza piłki nożnej, zapasów i pantomimy na ten pojedynek czekali z niecierpliwością. W piątkowy wieczór w walce o mistrzostwo Brazylii Hiszpan okazał się wyraźnie lepszy od Portugalczyka, a swoją wyższość udowodnił przede wszystkim w 24, minucie. Wtedy to najpierw odepchnął rywala w walce o piłkę, co jednak VAR za faul nie uznał, po czym świetnie wyrobił sobie pozycję do strzału i rewelacyjnie uderzył w dolny róg bramki. Po przerwie Diego Costa trafił raz jeszcze i przynajmniej na kilka dni zamknął dyskusję, czy to nie Iago Aspas lub Rodrigo Moreno powinni zaczynać mecze w wyjściowej "11".

Gdzie jest prawdziwy David de Gea?

Znakomity zazwyczaj w barwach Manchesteru United bramkarz popełnił już drugi w ostatnich dniach poważny błąd w drużynie reprezentacyjnej. Najpierw w niedzielnym spotkaniu przeciwko Szwajcarii wypuścił piłkę po strzale Stephana Lichsteinera, co umożliwiło dobitkę Ricardo Rodriguezowi. Jeszcze większą wpadkę zanotował jednak w piątek, gdy w stylu, którego nie powstydziłby się Loris Karius, przepuścił po rękach strzał Ronaldo…oczywiście nie mówimy tu o rzucie wolnym CR7. To chyba wciąż za mało, by szansę gry dostał ktoś z dwójki Pepe Reina czy Kepa Arrizabalaga, ale nawet do De Gei cierpliwość kiedyś może się wyczerpać.

Tu naprawdę brakuje słów

Tworzenie akapitów o Cristiano Ronaldo robi się z każdym miesiącem coraz trudniejsze. Portugalczyk ani myśli zwalniać, a przeciwko Hiszpanii i obronie składającej się solidarnie z dwóch piłkarzy Realu i dwóch Barcelony strzelił aż trzy gole. O jego wszechstronności świadczy to, że uczynił to kolejno z rzutu karnego, z gry i z rzutu wolnego, a te ostatnie trafienie dorównywało efektownością wcześniejszej petardzie odpalonej przez Nacho.

Dwa łyki statystyki

Dzięki ustrzelonemu hat trickowi Ronaldo stał się trzecim portugalskim piłkarzem, który dokonał tego na mundialu. Wcześniej dokonał tego słynny Eusebio, a także mniej słynny Pedro Pauleta, który w 2002 roku trzykrotnie pozdrowił obrońców reprezentacji Jerzego Engela. CR7, w mediach społecznościowych przechrzczony już na CR3, stał się jednak pierwszym graczem w historii mistrzostw świata, który hat trickiem ukarał zespół Hiszpanii. Dodatkowo Portugalczyk uczynił to w wieku 33 lat i 130 dni, jeszcze nigdy wcześniej nikt starszy nie pokonywał bramkarzy rywali trzy razy w jednym spotkaniu.

Wojciech Malinowski