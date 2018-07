Mundial 2018. Media w Rosji: zwycięstwo z Hiszpanią historyczne, Akinfiejew bohaterem

Media w Rosji w pierwszych reakcjach na zwycięstwo ich piłkarzy nad Hiszpanią podkreślają, że jest ono historyczne - po raz pierwszy reprezentacja kraju awansowała do ćwierćfinału mundialu. Podkreślają znakomitą obronę bramkarza Igora Akinfiejewa.

W meczu 1/8 finału, rozegranym na moskiewskim stadionie Łużniki, gospodarze mistrzostw świata wygrali po rzutach karnych 4-3. W regulaminowym czasie i po dogrywce, kończonej w deszczu, był remis 1-1.



"Po prostu nie ma słów. To coś niewiarygodnego" - skomentował przebieg meczu dziennik "Kommiersant" w relacji na stronie internetowej. Zwycięstwo nad Hiszpanią było "ciężkie, pracowite i niezwykle cenne" - ocenia gazeta przypominając, że Rosja po raz pierwszy dostała się do ćwierćfinału piłkarskich MŚ. Telewizja Matcz, również podkreślając to osiągnięcie, określiła pojedynek z Hiszpanią jako "historyczny pod wszelkimi względami".

Portal internetowy dziennika sportowego "Sport Express" komentuje mecz tytułem napisanym wielkimi literami: "URAAAAAAA!" (ros. Hurra!). Reprezentacja Rosji jest "absolutnie najlepszą w historii kraju" i "ma się wrażenie, że nie zamierza się zatrzymywać" - orzekł "Sport Express".

"Nikt już nie jest dla nas straszny. Kto tam dalej - Chorwacja, Anglia, czy Kolumbia? Francja czy Brazylia? Czy to nie wszystko jedno - my wierzymy, że zdolni jesteśmy do wszystkiego. Wszystkich pokonamy. Dziś wolno nam tak mówić i myśleć" - ocenił "Sport Express".

"Igor jest bohaterem" - napisał "Kommiersant". Dziennik sportowy "Sowietskij Sport" dodał, że Akinfiejew broniąc rzuty karne Hiszpanów - Koke i Iago Aspasa - "pokazał dlaczego przez lata nie zdejmuje koszulki z numerem 1 rosyjskiej reprezentacji".

"Dziękujemy, Igorze! Ciesz się, Rosjo!" - oznajmił "Sowietskij Sport".

Z Moskwy Anna Wróbel