Mundial 2018. Messi dzielił i rządził w meczu z Argentyną." Najlepszy kapitan"

Lionel Messi okazał się prawdziwym liderem reprezentacji Argentyny w chwili, kiedy sytuacja była krytyczna i wytrącił tym samym argumenty krytykom, sugerującym, że nie nadaje się do zainspirowania kolegów. - On nas uspokoił, co bardzo mi pomogło - powiedział Marcos Rojo, strzelec zwycięskiego gola w spotkaniu z Nigerią, który dał Albicelestes awans do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Argentyna potrzebowała zwycięstwa i wszystko szło po jej myśli, kiedy geniuszem błysnął właśnie Messi, który po niecałych 15 minutach wpakował piłkę do siatki, imponując techniką podczas przyjęcia piłki w sprincie. Sprawy skomplikowały się po golu z rzutu karnego dla Nigerii na początku drugiej połowy. Albicelestes musieli ponownie starać się o gola, czas płynął i wdzierała się nerwowość.

- Podszedł do nas i powiedział, żebyśmy się nie denerwowali i stresowali. Czuliśmy nerwy, te słowa nam pomogły, a mi dodały więcej pewności siebie - opowiadał po meczu Marcos Rojo.

Messi w drużynie narodowej ma znacznie trudniejsze życie niż w FC Barcelona, bo kibice oczekują, że w pojedynkę będzie wygrywać mecze. Za przykład wskazywali Cristiano Ronaldo, który strzelił w Rosji hat tricka Hiszpanom i poprawił bramką w meczu z Marokiem. Lider Argentyny tymczasem nie wykorzystał rzutu karnego przeciwko z Islandią na inaugurację fazy grupowej, przez co zespół nie wywalczył trzech punktów, a to z kolei skomplikowało walkę o wyjście z grupy.

Ale w spotkaniu z Nigerią Messi wspierał kolegów na boisku nie tylko umiejętnościami piłkarskimi, ale miał też wpływ na decyzje trenera. W środę media społecznościowe żyły m.in. fragmentem ze spotkania, kiedy selekcjoner Jorge Sampaoli pyta kapitana, kogo wpuścić na murawę. Wybór padł na Sergio Aguero.

- Powiedział mi, że mamy biegać do przodu. Nawet Mascherano (miał biegać). Powiedział wszystkim, że mamy atakować bez względu na wszystko. Zdawał sobie sprawę z sytuacji i ryzyka. To lider, jest najlepszy - zachwalał Messiego Marcos Rojo.

W 1/8 finału Argentyna mierzy się z Francją. Mecz 30 czerwca w sobotę w Kazaniu.

