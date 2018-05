Mundial 2018. Messi tonuje nastroje: Nie jesteśmy faworytami

Lionel Messi skompletował hat tricka w meczu towarzyskim z Haiti, wygranym przez Argentyńczyków 4-0, ale od razu stonował optymizm. - Nie jesteśmy faworytami do triumfu na mundialu, ale jesteśmy bardzo dobrzy - powiedział kapitan "Albicelestes".

Chociaż Argentyńczycy, zdaniem gwiazdora Barcelony, są bardzo dobrym zespołem, to stawianie ich w roli faworyta do pierwszego triumfu na mistrzostwach świata od 1986 r. i zwycięstwa w Meksyku jest na wyrost. Wówczas show skradł Diego Maradona uznawany za najlepszego argentyńskiego piłkarza wszech czasów, teraz ciężar spoczywa na barkach Lionela Messiego. - Jestem bardzo wdzięczny wszystkim kibicom za wsparcie, bo otrzymujemy go ostatnio dużo, a było z tym różnie - podziękował 30-letni gracz po zdobyciu hat tricka. Teraz w narodowych barwach ma już 64 trafienia.

- Do Rosji wszyscy jadą z tego samego powodu, po mistrzostwo, które jest marzeniem zawodników i kraju. Nie jesteśmy faworytami, ale jesteśmy bardzo dobrzy i poprawiamy się każdego dnia na treningach. Mamy czołowych piłkarzy i rośniemy w siłę - dodał Messi.

Podopieczni Jorge Sampaolego przed mundialem zmierzą się z Izraelem 9 czerwca, a na mistrzostwach wystąpią w grupie D z: Chorwatami, Islandczykami i Nigeryjczykami.

Dla Messiego i spółki turniej będzie szansą poprawy wyniku z Brazylii, gdy przed czterema laty przegrali w finale z Niemcami po golu Maria Goetzego w dogrywce. - Na mistrzostwach świata nie ma logiki. Musimy wygrać pierwsze spotkanie i nabrać rozpędu. Stajemy przed wielką szansą, ale musimy iść do przodu krok po kroku - zapowiedział pięciokrotny triumfator Złotej Piłki.

