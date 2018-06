Mundial 2018. Metro i bezpłatne autobusy będą rozwozić kibiców po Moskwie

Moskiewskie metro, jedno z największych na świecie, a w dniu meczów mundialu - bezpłatne autobusy dla posiadaczy FAN ID - te środki transportu są przygotowane, według zapewnień władz stolicy Rosji, na przyjęcie kibiców, w tym tysięcy cudzoziemców.

- Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Moskwę odwiedzi od 800 tysięcy do miliona kibiców. Transportem miejskim w Moskwie jeździ codziennie około 19 milionów pasażerów, dlatego dla nas ta liczba zwiększy się o 4,5 procent. Dla systemu transportu w stolicy to nie jest znaczny wzrost - powiedział dziennikarzom Dmitrij Pronin, wiceszef departamentu transportu we władzach Moskwy.

Pronin zapewnił, że w punktach informacyjnych dla kibiców dostępne będą bezpłatne broszury ze schematami transportu miejskiego. Informacje można znaleźć również w internecie, na portalu transport.mos.ru/en, choć dział dotyczący mundialu nie był tam na razie bardzo rozbudowany.

Trasy dojazdowe w Moskwie na czas mundialu opracowywała firma MosgortransNIIProjekt. Jej szef Aleksandr Polakow pytany o to, co mają zrobić cudzoziemcy, by nie zagubić się w ogromnej sieci transportu Moskwy, mówi PAP: "Po pierwsze - infolinia w kilku językach, z numerem telefonicznym 3210, po drugie - wolontariusze. Można podejść do każdego. Zwracajcie się do nich, będą starali się pomóc". Infolinia 3210 ma zapewnić obsługę w kilku językach: rosyjskim, chińskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

Na stacjach metra w Moskwie już od dłuższego czasu widać przy kasach napisy informujące: "We speak English". Podziemna kolej przygotowuje się intensywnie do napływu cudzoziemców. Jak zapewnił Roman Łatypow z wydziału ds. rozwoju strategicznego metra, przygotowano 800 pracowników mówiących po angielsku, a niektórzy posługują się także innymi językami.

Zatem kibice w metrze powinni zwrócić uwagę na dyżurnych w czerwonych czapkach i opaskach na ramieniu z symbolem metra - literą M. W holach wejściowych do metra będą także specjalne stoiska. Łatypow zapewnił, że informacje ogłaszane przez maszynistów w trakcie jazdy będą również odczytywane w języku angielskim.

Cudzoziemcy mogą też zwrócić się do około 500 kontrolerów, którzy będą pracować podczas mundialu w środkach transportu miejskiego. Wśród tych, którzy od roku brali udział w specjalnych kursach przygotowawczych, jest pani Walentyna. Nie bez tremy demonstruje dziennikarzom przykłady rozmów z cudzoziemcem. Tłumaczy po angielsku, jak przedostać się do potrzebnej stacji, jak przesiąść się na inną linię metra czy dojechać do stadionu. Jeśli cudzoziemiec potrzebuje informacji, najprościej będzie, jeśli zapyta: "Could you help me please, how can I go to this station?" (ang. Proszę mi pomóc, jak mam dojechać do tej stacji?) - tłumaczy PAP pani Walentyna.

W dniu meczów po Moskwie sympatyków futbolu mają rozwozić specjalne autobusy, na które Rosjanie mówią "szatł" - od angielskiego "shuttle bus". Jak powiedział PAP Dmitrij Głuchow, szef służb prasowych przedsiębiorstwa Mosgortrans, które zarządza całym transportem miejskim w Moskwie, kibice rozpoznają ten transport po specjalnych oznaczeniach FREE RIDE oraz symbolice mundialu i FIFA.

Aby skorzystać z bezpłatnego transportu, należy okazać kontrolerowi kartę FAN ID i bilet na mecz. Autobusy w dniu meczów będą jeździć na ośmiu trasach, w tym między lotniskami i stacjami metra oraz stacjami metra oraz stadionami Łużniki Spartaka. Transport oznaczony jest literą "S". I tak np. autobus linii S1 będzie jeździć w dni meczowe na trasie od stacji metra Park Kultury do stadionu Łużniki. Autobusy jeżdżą bez przystanków pośrednich i będą kursować nawet co dwie minuty.

Prócz tego, w dniach, gdy rozgrywane będą pojedynki mundialowe, na 45 najpopularniejszych związanych z MŚ trasach będą jeździć autobusy, tramwaje i trolejbusy. By przejechać nimi bezpłatnie, również należy mieć kartę FAN ID.

Kibice mają do dyspozycji taksówki akredytowane na mundial. Specjalną licencję otrzymało około pięć tysięcy aut należących do 33 firm przewozowych. Dmitrij Pronin zapewnił, że władze Moskwy opracowały stawki za przewóz, których wysokość jest "dość przeciętna", choć jest ona tylko rekomendacją. Pytany przez PAP, czy taksówkarze nie będą zawyżać opłat dla cudzoziemców, Pronin uważa: "Jesteśmy przekonani, że nie będą zawyżać taryf, pracujemy z nimi nad tą kwestią".