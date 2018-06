Mundial 2018. Mit wielkości i kontrowersyjne decyzje grzechami Niemiec

Na boisku biega 22 piłkarzy, a na końcu i tak wygrywają Niemcy? Nie tym razem. Piłkarze Joachima Loewa wypadli blado na mistrzostwach świata w Rosji i zajęli dopiero ostatnie miejsce w grupie F. Co było przyczyną klęski? Zapytaliśmy o to Floriana Bognera z niemieckiego Eurosportu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielka sensacja na mundialu. Niemcy jadą do domu. Wideo Eurosport

Co poszło nie tak?

Reklama

Dużo rzeczy. Trzeba zacząć od dziwnej selekcji Joachima Loewa, który nie wziął Leroya Sane czy Sandro Wagnera. Nie potrafił również wybrać odpowiednich piłkarzy z mistrzowskiej drużyny z 2014 roku czy z ekipy, która triumfowała w zeszłorocznym Pucharze Konfederacji, a także z najlepszego zespołu Euro U-21 z 2017 roku. Również ci zawodnicy, którzy cztery lata temu byli najlepsi, teraz nie potrafili wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Piłkarze Bayernu znajdowali się w kompletnym dołku po porażce z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Loew za bardzo przywiązał się do Muellera, Draxlera, Khediry i Oezila, przez co nie potrafił zbudować stabilnego ustawienia 4-2-3-1, a Kroos i Khedira nie mieli wsparcia od defensywnego pomocnika (Rudy wypadł podczas starcia ze Szwecją). Kompletna niemoc napastników. Nasi snajperzy potrafili wbić tylko jednego gola z gry w ciągu 270 minut. Jak tak można?!

Kto jest winny? Loew, Oezil?

Oezil i Gundogan pozujący z prezydentem Turcji Erdoganem i banalna reakcja ze strony Niemieckiej Federacji Piłkarskiej (DFB) spowodowały wiele negatywnych reakcji jeszcze przed mundialem. „Eksperci” Matthaeus, Ballack czy Basler niemal ukrzyżowali piłkarzy. Można również winić zawodników Bayernu, szczególnie Muellera. Oni zawsze tworzyli trzon drużyny, teraz zawiedli. Ale najwięcej winy i tak ponosi Loew, a wszystko z powodu jego dziwnych decyzji.

Co trzeba zmienić?

Trzeba pomyśleć nad selekcją. Piłkarze, którzy zagrali na mistrzostwach świata, muszą udowodnić, że wciąż stać ich na grę na najwyższym poziomie. Można również spodziewać się kilku rezygnacji, m.in. Khediry (31 lat) czy Gomeza (32). Nie zdziwiłbym się, gdyby myśleli o tym Neuer (31), Ozil (29), Hummels (29), Boateng (29) czy nawet Mueller (28).

Loew musi popracować nad taktyką, może również postawić na nowych asystentów, gdyż Thomas Schneider i Marcus Sorg nie podołali zadaniu.

Czy Loew powinien był postawić na młodzież?

Nie, młodzież nic by nie zmieniła. Natomiast postawienie na Sane, Wagnera czy może nawet Utha mogłoby wnieść nową jakość do drużyny, pobudzić ją. Można powiedzieć, że ci najważniejsi zawodnicy byli zmęczeni, sam Loew o tym wspominał. Od samego początku wszyscy dali się nabrać na mit „drużyny turniejowej”, która z meczu na mecz gra coraz lepiej, a przecież problemy było już widać przed turniejem, kiedy to graliśmy z Austrią (1-2) czy Arabią Saudyjską (2-1).

Czy Loew zostanie zwolniony?

Nie. Jeszcze przed turniejem przedłużył swój kontrakt do 2022 roku. Menedżer kadry Oliver Bierhoff oraz prezydent DFB Reinhard Grindel powiedzieli po porażce z Koreą, że chcą pozostawić Loewa na stanowisku. Ale czy on chce zostać? W czwartek ma dojść do spotkania i możliwe, że Loew zrezygnuje.

Nadszedł czas na gruntowny remont?

Tak i nie. Mamy około 40 piłkarzy, którzy mogą z powodzeniem grać w kadrze. Mamy młodszych zawodników jak Brandt, Werner, Suele, Kimmich, Goretzka, Draxler, Ruediger, ter Stegen i Sane. To oni mogą być kręgosłupem drużyny na turnieje w 2020 i 2022 roku. Prawda jednak jest taka, że Niemcy nie są już na szczycie, tak jak o sobie myślą po finale Ligi Mistrzów Bayern – BVB z 2013 czy MŚ w 2014. Zespoły Bundesligi, oprócz Bayernu, nie potrafią nic zdziałać w europejskich pucharach, a nawet Bayern nie potrafi dojść do finału LM już od pięciu lat. Można powiedzieć, że niemiecki model akademii piłkarskich mógł „zabić” wielu indywidualnych piłkarzy i wychowuje jedynie zawodników zespołowych, którzy nie potrafią wyjść poza pewien schemat taktyczny. Nie da się też ukryć, że cierpimy na brak bardzo dobrych, klasycznych napastników.