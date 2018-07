Mundial 2018. Młodzi Anglicy w końcu zrzucili pokoleniowy ciężar

Gareth Southgate, selekcjoner reprezentacji Anglii, powiedział po awansie do ćwierćfinału mistrzostw świata w Rosji, że nawet po pudle Jordana Hendersona w serii rzutów karnych z Kolumbią po prostu przeczuwał, że tym razem powtórki z historii nie będzie. Anglicy pierwszy raz wygrali serię "jedenastek" na mundialu i w sobotę zagrają o półfinał ze Szwecją.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anglia i Szwecja pokonały swoje demony. Wideo Eurosport

Wyspiarze na wielkie imprezy od zawsze przyjeżdżali przekonani o swojej mocy, ale wracali z podkulonym ogonem. Wspólnym mianownikiem ich porażek była niemożność przebrnięcia rzutów karnych. Niemal każda generacja angielskich piłkarzy miała związaną z tym traumę. Ale zespół Garetha Southgate’a postanowił napisać w Moskwie nową historię.

Reklama

Wcześniej na MŚ Anglicy przegrywali w karnych: w Turynie w 1990 roku z Niemcami, w Saint-Etienne z Argentyną (1998) i w Gelsenkirchen z Portugalią (2006). Do tego można dołączyć porażki w ten sposób w mistrzostwach Europy: na Wembley w 1996 roku z Niemcami, w Lizbonie z Portugalią (2004) i w Kijowie z Włochami (2012). Wyeliminowali tylko Hiszpanię w Euro 96 na swojej ziemi, ale z turnieju i tak odpadli.

Mają jedną z najbogatszych i najefektowniej opakowanych lig, a mistrzostwo świata zdobyli jeden raz w 1966 roku jako gospodarz impresy. Zresztą wtedy ostatni też raz wystąpili w półfinale mundialu. Teraz dzieli ich od tego tylko spotkanie ze Szwedami, którzy są absolutnie w zasięgu zespołu Garetha Southgate’a, trenera z własną traumą w rzutach karnych, gdy w półfinale mistrzostw Europy sprzed 22 lat jako jedyny w angielskim zespole „jedenastki” z Niemcami nie wykorzystał.

Tym razem Southgate był jednak pewien, że los się odwróci.

- To był taki wieczór, w którym po prostu wiedziałem, że nam się uda - powiedział selekcjoner Anglii po spotkaniu z Kolumbią, zakończonym pod dogrywce 1-1. - Mieliśmy w sobie wytrwałość i wiarę, że damy radę - podkreślił.

Pierwszy raz od lat Anglicy wysłali na wielki turniej młody zespół, od którego w zasadzie oczekiwano w kraju niewiele. Do tego pierwszy raz od lat wyspiarską drużynę prowadził młody szkoleniowiec, różniący się od poprzedników nowoczesną inteligencją emocjonalną w podejściu do podopiecznych. Southgate różniło też to, że w porównaniu do chociażby Roya Hodgsona, ale również innych byłych selekcjonerów, nie jest aż tak uparty w podejmowaniu decyzji.

- Mówiliśmy zawodnikom, że chodzi tylko o nich i pisanie własnej historii i dziś powstał klasyk, nie muszą się konfrontować z tym, co było. Naprawdę kupili wszystko, co chcieliśmy z nimi zrobić - mówił szkoleniowiec.

Southgate, nauczony własnym trudnym doświadczeniem, ćwiczył w Rosji z piłkarzami rzuty karne do znudzenia. Bramkarz Jordan Pickford, który obronił jeden strzał Kolumbijczyków w konkursie, został dokładnie poinformowany o tym jak każdy z przeciwnej drużyny strzela z 11 metrów. A co najważniejsze - lekcję zapamiętał. Anglicy od samego początku wiedzieli też, w jakiej kolejności podejdą do próby.

- Mieliśmy całkowitą wiarę do samego końca w to, co robimy - zapewniał Southgate i zaznaczył, że nawet po pudle Jordana Jendersona w trzeciej serii przeczuwał, że to się nie skończy tym razem źle.

- Wierzyłem w bramkarza i we wszystkich wyznaczonych do strzelania. Wiedziałem, jaką wiadomość chcę im przekazać. Wiedzieliśmy, że to nasza sprawa. Mieliśmy całkowite zaufanie do ich techniki - przekonywał 47-latek z 57 występami w drużynie narodowej.

- Mojego zawodu nigdy nie zrzucę z pleców, to nie opuści mnie nigdy - mówił o traumie sprzed dekad. - Ale dziś mamy wyjątkową chwilę dla tej drużyny i miejmy nadzieję, że to da więcej wiary przyszłym generacjom zawodników. W życiu zawsze trzeba wierzyć w to, co jest możliwe i nie można być uwiązanym historią albo oczekiwaniami. Myślę, że ci młodzi zawodnicy to pokazują, a do tego cieszą się tym turniejem - ocenił Gareth Southgate.

Zdjęcie Gareth Southgate i Marcus Rashford / Getty Images

kip