Mundial 2018. Mohamed Salah jedzie pomimo kontuzji

Mohamed Salah został włączony do reprezentacji Egiptu na mistrzostwa świata w Rosji, pomimo tego że jeszcze nie wyleczył urazu barku odniesionego w finale Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz na mundialu Egipcjanie rozegrają 15 czerwca przeciwko Urugwajowi. Salah liczy na to, że do tego czasu wróci do pełni dyspozycji.

Mohamed Salah walczy o to, by być gotowym na pierwszy mecz mistrzostw i dlatego dołączy do przebywającej na zgrupowaniu drużyny dopiero 9 czerwca. Na razie jego praca polega na wyczerpującej rehabilitacji. Najlepszy zawodnik w egipskiej kadrze, grający na co dzień w Liverpoolu, doznał kontuzji w finale Champions League przeciwko Realowi Madryt i boisko opuścił we łzach.

Pierwsze doniesienia sugerowały, że 25-latek, który pobił w minionym sezonie strzelecki rekord wszech czasów 20-zespołowej Premier League, do Rosji nie pojedzie, ale z każdym kolejnym dniem napływały pozytywniejsze komunikaty. Piłkarz jest przekonany, że uda mu się wyleczyć na czas.

Egipska federacja informowała niedawno, że leczenie Salaha nie potrwa dłużej niż trzy tygodnie i jeśli rzeczywiście tak by było, to byłby on gotowy do gry właśnie na otwierający mecz z Urugwajem.

Salah to najważniejszy piłkarz w drużynie Egiptu. To on wykorzystał w eliminacjach mundialu rzut karny w 94. minucie w meczu z Kongiem, dzięki czemu Egipcjanie znaleźli się w mistrzostwach świata pierwszy raz od 28 lat.

W piątkowym meczu towarzyskim prowadzony przez Hectora Cupera Egipt bezbramkowo zremisował z grupowym rywalem Polaków Kolumbią.

Kadra Egiptu na mistrzostwa świata w Rosji:

bramkarze: Essam El Hadary (Al Taawoun), Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), Sherif Ekramy (Al Ahly);

obrońcy: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf (all Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh), Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion), Ali Gabr (Zamalek), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC);

pomocnicy: Tarek Hamed, (Zamalek), Shikabala (Zamalek), Abdallah Said (Al Ahli), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (Al Ittihad), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Hassan (Kasimpasa), Amr Warda (Atromitos Athens);

napastnicy: Marwan Mohsen (Al Ahly), Mohamed Salah (Liverpool).