Mundial 2018. Mourinho: De Gea wróci zmotywowany

Mecz Portugalii z Hiszpanią na mundialu w Rosji nie zawiódł kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 3-3. Bohaterem został Cristiano Ronaldo, który ustrzelił hat-tricka. Jedna bramka padła po wielkim błędzie Davida de Gei. Sytuację ocenił Jose Mourinho.

Zdjęcie David de Gea /EFE

W 44. minucie, gdy na tablicy wyników było 1-1, Ronaldo zdecydował się na płaski strzał zza pola karnego. Piłka leciała w środek bramki, gdzie stał De Gea. Hiszpan nie zdołał zatrzymać niezbyt groźnego strzału i futbolówka wpadła do siatki po jego rękach. Zdobywcę Złotej Rękawicy za miniony sezon Premier League w obronę wziął jego menedżer z Manchesteru United Jose Mourinho.

Reklama

- To mój człowiek, więc również mnie bardzo zabolał ten błąd - powiedział "The Special One" w rozmowie „RT”.

- David dobrze wie, jak duży błąd popełnił. Taki jest futbol, błędy zdarzają się najlepszym. Jestem przekonany, że na kolejny mecz wróci zmotywowany i znów będzie pewnym punktem swojej drużyny - dodał.

Następnym przeciwnikiem Hiszpanii na mundialu w Rosji będzie Iran, który w pierwszym spotkaniu pokonał 1-0 Maroko.