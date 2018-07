Mundial 2018. Nacer Chadli: Jesteśmy w półfinale dzięki trenerowi

Piłkarze Belgii, którzy są jedną z rewelacji mistrzostw świata w Rosji, podkreślają zasługi hiszpańskiego szkoleniowca Roberto Martineza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Brazylia - Belgia. Pierwszy gol AFP

- Jesteśmy w tym miejscu dzięki niemu - powiedział pomocnik półfinalistów mundialu Nacer Chadli.



Reklama

- Jego (trenera - red.) doświadczenie i styl pracy, które sprawdziło się w Wigan i Evertonie, dało nam półfinał mistrzostw świata. Możemy dominować nad rywalami, ale najważniejsze jest to, że mamy +rozpracowanego rywala+, dostosowujemy się do jego stylu, jak było w meczu z Brazylią. Najważniejsze jest przygotowanie i to, żeby nie zmieniać nawyków - ocenił Chadli.



Belgia wygrała z Brazylią w ćwierćfinale 2-1, a w całym turnieju strzeliła aż 14 goli. W półfinale we wtorek "Czerwone Diabły" zmierzą się z Francją. Jeszcze nigdy w historii zespół prowadzony przez obcokrajowca nie zdobył tytułu.



Hiszpan ma wspaniałe osiągnięcia z reprezentacją Belgii. Sukces z "Canarinhos" był to 24. z rzędu mecz bez porażki. Na ten dorobek składa się 19 zwycięstw i pięć remisów. Pod jego wodzą Belgowie przegrali tylko raz - gdy... debiutował na ławce trenerskiej - 1 września 2016 roku w towarzyskim meczu z Hiszpanią (0-2).



Spotkanie z "Trójkolorowymi" będzie też specjalnym meczem dla... asystenta Martineza Francuza Thierry'ego Henry, francuskiego mistrza świata z 1998 roku.