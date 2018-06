Mundial 2018. Nacho zamierza wyłączyć Cristiano Ronaldo

Nacho Fernandez jeszcze nie wie, czy dostanie szansę na mistrzostwach świata w Rosji, ale już ma plan, jak zatrzymać Cristiano Ronaldo. Hiszpania i Portugalia zmierzą się 15 czerwca w meczu otwarcia grupy B.

- Mam nadzieję, że dostanę szansy gry przeciwko Cristiano Ronaldo. Będziemy musieli skoncentrować się na tym, żeby go zneutralizować - powiedział Nacho na łamach "Marki".

W sobotę Hiszpanie ograli towarzysko Tunezję 1:0 (0:0), a Nacho wyszedł na drugie 45 minut, zmieniając Alvaro Odriozolę z Realu Sociedad. W reprezentacji Hiszpanii rywalizacja o miejsce w składzie jest bardzo zacięta, toteż selekcjoner Julen Lopetegui w dalszym ciągu szuka optymalnego wariantu, starając się znaleźć najlepsze miejsce Nacho Fernandezowi.

W Rosji rywale, jednak na co dzień Cristiano Ronaldo i Nacho Fernandez kopią do jednej bramki - w Realu Madryt. Hiszpański obrońca ceni Portugalczyka i ma nadzieję, że zostanie on z "Królewskimi" na dłużej.

- Jestem o to spokojny, ponieważ w dalszym ciągu ma z nami kontrakt. Mam nadzieję, że pozostanie on częścią naszego zespołu - powiedział Nacho.

W grupie B Hiszpania i Portugalia będą jeszcze rywalizowały z Marokiem i Iranem.