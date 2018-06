Mundial 2018. Największym rywalem Argentyny jest ona sama

Nie kończą się krytyczne analizy beznadziejnego występu reprezentacji Argentyny w czwartkowym meczu mundialu przeciwko Chorwacji. Według Cesca Fabregasa, turniejowego eksperta telewizji BBC, winę za klęskę 0-3 ponosi przede wszystkim atmosfera w szatni. A raczej jej brak.

Trudno stwierdzić, który obrazek najlepiej podsumowuje to, co na stadionie w Niżnym Nowogrodzie wyprawiali wicemistrzowie świata. Diego Maradona płaczący na trybunie VIP-owskiej po ostatnim golu dla Chorwacji czy ciągle zrezygnowany i chowający głowę w dłoniach Leo Messi.



W Argentynie brakuje ducha zwycięstwa, brakuje walki i zaangażowania, drużyna wychodzi na boisko jak na ścięcie i tylko wyczekuje tego, co wymyśli ich lider. A że ten nie jest na mundialu w najlepszej formie i dodatkowo rywale wyłączają go z gry, to i też postawa drużyny wygląda tak jak wygląda.

Fabregas, mistrz świata z 2010 roku, twierdzi, że podstawowym problemem tego zespołu jest to, że zespołem nie jest. - Ci piłkarze nie tworzą grupy, są załamani, bo i siebie nawzajem nie wspierają. Nie walczą o siebie. Powiedziałbym, że grają przeciwko sobie, a nie z sobą - pomocnik Chelsea nie patyczkował się z piłkarzami Jorge Sampaolego na antenie BBC.

Później już współczuł jedynie swojemu przyjacielowi i rówieśnikowi, którego zna jeszcze z czasów wspólnej gry w drużynach młodzieżowych Barcelony. - Messiemu jest bardzo trudno. Nie ma za sobą odpowiedniej jakości. Bardzo brakuje mu Evera Banegi czy Giovaniego lo Celso. On potrzebuje kogoś, kto będzie mógł podbudować jego i środek pola całego zespołu. W każdej normalnej drużynie jej najlepszy zawodnik musi być przy piłce tak często jak tylko może, a w Argentynie tak nie jest - analizował.

Czy Sampaoli posłucha się rad hiszpańskiego pomocnika i znajdzie sposób, jak dotrzeć do rozbitej drużyny, dowiemy się w ostatnim meczu "Albicelestes" w fazie grupowej. Argentyńczy o życie zagrają z Nigerią i nawet zwycięstwo nie daje im 1/8 finału. Muszą liczyć także na szczęśliwy dla nich przebieg innych spotkań grupy D.



