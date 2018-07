Mundial 2018. Neymar: To najsmutniejsza chwila w karierze

W piątek Brazylia odpadła z mistrzostw świata w Rosji w ćwierćfinale po porażce 1-2 z Belgią. Lider drużyny "Canarinhos" Neymar po porażce przyznał, że to "najsmutniejsza chwila" w jego karierze.

W pięciu meczach na mundialu w Rosji Neymar strzelił dwa gole, a Brazylia nie porwała swoją grą. W meczu z Belgią, szczególnie w pierwszej połowie, "Canarinhos" zmarnowali kilka dogodnych okazji. W przypadku największej gwiazdy drużyny częściej o zachwycających zagraniach mówiło się raczej o jej teatralnych upadkach i wymuszeniach rzutów karnych.

"Mogę powiedzieć, że to najsmutniejszy moment w mojej karierę" - napisał Neymar na Instagramie.

"Ból jest bardzo duży, bo wiedzieliśmy, że możemy zajść daleko, wiedzieliśmy, że mamy możliwości do tego, by awansować, przejść do historii, ale to nie był ten czas" - stwierdził.

"Ciężko znaleźć siłę, żeby dalej grać w piłkę, ale jestem pewien, że Bóg da mi siłę, żeby zmierzyć się ze wszystkim, więc nigdy nie przestanę dziękować Bogu, nawet w porażce. Cieszę się, że jestem częścią tej drużyny, jestem dumny ze wszystkich" - dodał.

Brazylijczycy zawiedli swoich kibiców w drugim turnieju z rzędu. Przed czterema laty na swojej ziemi doznali druzgocącej porażki 1-7 z Niemcami w półfinale.

