Mundial 2018. Niemcy w kropce. Neuer: Tak mocne słowa jeszcze nie padły

Niemcy, którzy bronią w Rosji mistrzostwa świata, niespodziewanie przegrali pierwszy grupowy mecz przeciwko Meksykowi 0-1. Wśród kibiców niemieckiej drużyny wdarła się lekki niepokój o powodzenie w turnieju, a w zespole także nerwowo. - Tak mocne słowa jeszcze w szatni nie padły - zdradził bramkarz Manuel Neuer. W sobotę Niemcy grają ze Szwedami w drugim meczu grupy F.

Manuel Neuer jest w reprezentacji Niemiec blisko od dziesięciu lat, więc w tej perspektywie jego słowa o poważnej rozmowie wybrzmiewają mocniej. Bezpośrednio po meczu z Meksykiem atmosfera w szatni była bardzo gorąca, bo - jak powiedział bramkarz Bayernu Monachium - wszyscy byli wściekli.

- Przepraszam, że się spóźniliśmy - powiedział Neuer, który tłumaczył aż 50-mintowe opóźnienie konferencji prasowej.

- Nasza sesja się przedłużyła, bo był to taki dzwonek alarmowy. Tak mocne słowa jak po meczu z Meksykiem jeszcze w szatni nie padły. Da się odczuć, że wielu piłkarzy chce być zaangażowanych. Bardzo długo rozmawialiśmy o tym, co poprawić. Poza tym, co zostało napisane, my jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami - podkreślił 32-letni zawodnik.

- Byliśmy na siebie wściekli i rozczarowani po tym, co pokazaliśmy z Meksykiem. Szczególnie ci, którzy byli na boisku. Mamy wielu doświadczonych graczy, którzy chcą i muszą wziąć odpowiedzialność. Taki zawsze był nasz trzon. Nikt nie chce uciekać od odpowiedzialności. W autobusie po meczu dużo rozmawialiśmy. Teraz musimy coś z siebie dać. Musimy pokazać to, co czyni nas mocnymi - tłumaczył 77-krotny reprezentant kraju.



- To nie jest jakiś nowy zespół, który wyszedł na boisko. Wiemy, że możemy spisać się lepiej. Pokażemy to w następnym meczu ze Szwecją. Brakowało nam odwagi, osobowości i pewności siebie przeciwko Meksykowi. Nie powiem dlaczego. Nie było na boisku odpowiedniej mowy ciała i to się nie może powtórzyć - zastrzegł Manuel Neuer.

