Mundial 2018. Niemieccy piłkarze nie dostaną premii

Niemieccy piłkarze, którzy w środę przegrali w Rosji z Koreą Południową 0-2 i odpadli z mistrzostw świata, nie otrzymają od krajowej federacji żadnych premii. DFB miała je wypłacić, gdyby podopieczni Joachima Loewa dotarli przynajmniej do ćwierćfinału.

Reprezentanci Niemiec mieli otrzymać po dodatkowe 75 tysięcy euro za osiągnięcie 1/4 finału, 125 tysięcy za półfinał, 150 tys. za zajęcie trzeciego miejsca, 200 tys. za drugie miejsce, a gdyby obronili tytuł, wzbogaciliby się o 350 tys. każdy.

Tymczasem ustępujący mistrzowie świata przegrali w pierwszym meczu rosyjskiego mundialu z Meksykiem 0:1, później pokonali Szwecję 2-1, a w środę sensacyjnie ulegli Korei Południowej 0-2 i nie awansowali nawet do 1/8 finału.

DFB za występ w MŚ otrzymała od FIFA 6,7 miliona euro. Cała pula nagród wynosi ok. 338 mln, a federacja zwycięskiego kraju wzbogaci się o 32,1 mln euro.

Nie podano na razie do publicznej wiadomości informacji, ile niemiecką federację kosztowały przygotowania do turnieju. Przed czterema laty kwota ta wyniosła ok. 22 mln euro.