Mundial 2018. Nigeria - Argentyna 1-2. Marcos Rojo oczarował nawet sędziego

Interpretacje sędziowskie sytuacji w polu karnym od lat są przedmiotem kontrowersji. Mecz Argentyny z Nigerią z tego powodu zostanie zapamiętany na długo. Turek Cuneyt Cakir najpierw w kontrowersyjnych okolicznościach podyktował rzut karny dla Nigerii, a potem równie kontrowersyjnie nie odgwizdał kolejnego. "Albicelestes" nie zachwycili, ale i tak zdołali wygrać 2-1 i awansować do 1/8 finału.

Decyzja sędziego Cakira z 49. minuty była wielkim prezentem dla Nigerii, która do tego momentu koncentrowała się przede wszystkim na obronie własnej bramki. Arbiter dopatrzył się w polu karnym faulu Javiera Mascherano na Leonie Balogunie. Powtórki pokazały, że był to pojedynek jakich w polu karnym wiele, a walczący z rywalem o pozycję przed dośrodkowaniem Argentyńczyk ani nie złapał Nigeryjczyka, ani tym bardziej nie pociągnął.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja z 77. minuty. Marcus Rojo zagrał wówczas piłkę ręką we własnym polu karnym po długim i wysokim dośrodkowaniu Ahmeda Musy. Sędzia uznał tym razem, że zagranie ręką nie było intencją obrońcy i karnego nie podyktował. W obu sytuacjach Cuneyt Cakir korzystał z systemu VAR, więc nie może być mowy o tym, że coś umknęło jego uwadze. Wątpliwości dotyczyć mogą co najwyżej interpretacji obu zdarzeń.

Na plus: waleczność i poświęcenie ludzi Jorge Sampaoliego

To nie był dobry mecz w wykonaniu Argentyny. Tym razem jednak każdy z jej reprezentantów był niesamowicie zmobilizowany i gotowy do poświęceń. Javier Mascherano, Marcos Rojo, Nicolas Otamendi, Leo Messi, Gonzalo Higuain czy Ever Banega walczyli jak gladiatorzy i tym razem arenę opuścili w glorii zwycięzców. Nie zawiódł też debiutujący w reprezentacji w wieku 31 lat bramkarz Franco Armani, broniąc świetnie w kilku trudnych sytuacjach przy remisie 1-1, wygrywając m.in. pojedynek z Odionem Ighalo.

Na minus: argentyńscy zmiennicy

Cristian Pavon (Boja Juniors) i Maximiliano Meza (Indepediente) w ojczyźnie uznawani są za piłkarzy wybitnie utalentowanych. W meczu z Nigerią zmienili w drugiej połowie kompletnie bezbarwnych Enzo Pereza i Angela Di Marię. O dziwo, okazało się, że można było zagrać jeszcze gorzej. Pavon i Meza do gry "Albicelestes" nie wnieśli niczego pozytywnego, irytując stratami, złymi decyzjami, nieudanymi dryblingami i bezproduktywnością.

Kontrowersja: zachowanie Diego Maradony

Legenda argentyńskiej piłki robiła na trybunach wszystko, aby skraść show Lionelowi Messiemu i jego kolegom. Zaczęło się od wielkiego baneru, który „Boski Diego” wywiesił przed sobą, a na którym widniała jego podobizna. Później przyszedł czas na modlitwę o powodzenie wtorkowej misji "Albicelestes". Po golu Messiego cały świat zobaczył spontaniczną radość 57-latka, który chwilę później na swoim krzesełku zasnął. Jeszcze ciekawiej było po przerwie i drugim golu jego rodaków. Wówczas Maradona najpierw wyściskał swoich sąsiadów, a następnie zaczął pokazywać środkowe palce i wykrzykiwać niecenzuralne słowa w kierunku grupy kibiców. Realizator transmisji przestał już go wówczas pokazywać i nie zmieniło się to do samego końca. Lożę honorową opuszczał w eskorcie kilku znajomych, bo sam miał problemy z poruszaniem się.

Liczba meczu:

2 – tyle goli w mistrzostwach świata strzelił Marcos Rojo. Co ciekawe, oba trafienia obrońca Manchesteru United zanotował w meczach przeciwko Nigerii.

Nasze podsumowanie:

Argentyna zasłużenie wygrała z Nigerią 2-1, bo w przekroju całego meczu była drużyną minimalnie lepszą. „Superorły” pozytywnie zaskoczyły szczelną defensywą, organizacją gry i wybieganiem, jednak to Leo Messi i spółka mieli większe parcie na bramkę rywali. W porównaniu z poprzednimi meczami widać u nich było ogromną zmianę pod względem cech wolicjonalnych. W końcu „Albicelestes” podeszli do rywalizacji na mundialu, jak do wojny o „być albo nie być” i pierwsze starcie, w postaci fazy grupowe, wygrali. W pierwszej połowie pięknego gola strzelił dla nich Messi, choć z pewnością nie był to wybitny mecz w jego wykonaniu. Niezmiennie razi to, że Argentyna praktycznie wszystkie akcje stara się rozgrywać z jego udziałem, co znacząco ułatwia zadanie drużynie broniącej. Równie ładna była druga bramkowa akcja podopiecznych Jorge Sampaoliego. Marcos Rojo mógł stać się antybohaterem, ale w końcówce wyrósł na autora być może najważniejszego dla południowoamerykańskiej ekipy trafienia w tym turnieju.