Mundial 2018. Ojciec Oezila: Na miejscu syna przestałbym grać w kadrze

Mesut Oezil po odpadnięciu reprezentacji Niemiec z mistrzostw świata został kozłem ofiarnym i powinien zrezygnować z występów w drużynie narodowej - uważa ojciec piłkarza. To efekt nie tylko nieudanego mundialu dla pomocnika Niemców, ale także kontrowersji wywołanych fotografią z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem.

Przed mistrzostwami świata w mediach opublikowano zdjęcia ze spotkania Erdogana z dwoma reprezentantami Niemiec tureckiego pochodzenia. W towarzystwie skonfliktowanego z Berlinem prezydenta Turcji fotografowali się Oezil oraz Ilkay Guendogan.

Zawodnicy zostali za to ostro skrytykowani w kraju. O ile Guendogan przyznał, że nie chciał, aby łączono jego obecność z polityką i od niej się odcinał, o tyle Oezil milczał. Niemieccy kibice obu graczy wygwizdywali także na mundialu w Rosji. W piątek dyrektor niemieckiej kadry Olivier Bierhoff przyznał, że zabieranie pomocnika Arsenalu na turniej mogło być błędem, biorąc pod uwagę krytykę, z jaką się zetknął i fakt, że nie wyjaśnił swoich pobudek dotyczących spotkania z Erdoganem. Bierhoff później przeprosił i stwierdził, że "nie miał racji".

Teraz w obronie syna stanął ojciec. - Stanowisko (Bierhoffa) jest bezczelne. W mojej opinii celem jest ratowanie własnej skóry - powiedział Mustafa Oezil w rozmowie z dziennikiem "Bild" i zapewnił, że jego syn dał się sfotografować z grzeczności.

- On nie chce się tłumaczyć, nie musi się wiecznie przed czymś bronić. Grał w niemieckim zespole przez dziewięć lat… wliczając w to zdobycie mistrzostwa świata. Wiele dał od siebie temu krajowi. Zawsze było tak: jeśli wygrywamy, to wszyscy. Ale jak przegrywamy, to przez Oezila? Gwiżdże się teraz na niego i zrobiono z niego kozła ofiarnego. Potrafię zrozumieć, jeśli czuje się obrażany - mówił.

- On musi teraz zdecydować, co chce zrobić, ale gdybym to ja był na jego miejscu, to bym podziękował i wystarczy. Za dużo było ran. A kto wie, co się wydarzy na następnym meczu. Na miejscu Mesuta odpuściłbym. Ale to jest tylko moje stanowisko - podkreślił.

