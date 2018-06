Mundial 2018. Olivier Giroud: Celem pokonanie Danii

Francja, jak większość faworytów mistrzostw świata w Rosji, nie zachwyciła w dwóch pierwszych meczach grupy C przeciwko Australii oraz Peru, ale z sześcioma punktami jest już pewna miejsca w fazie pucharowej. Olivier Giroud zaznacza, że w ostatnim spotkaniu z Danią drużyna celuje w zwycięstwo, bo chce wykorzystać to spotkanie do naprawienia mankamentów.

Zdaniem napastnika występującego na co dzień w Chelsea w grze francuskiej drużyny szwankuje wydajność w ofensywie i defensywie.

- Naszym celem jest wygrana. Chcemy zakończyć to, co zaczęliśmy i jeszcze się poprawić. Musimy być wydajniejsi w ataku i obronie, żeby znaleźć instynkt zabójcy. Nie zapominajmy, że Peru to bardzo dobry zespół, który stracił tylko trzy gole w ostatnich meczach, który pokonał Chorwację, Urugwaj oraz Islandię. Cierpieliśmy, ale nikt nie płacze, bo było 1-0 - stwierdził Giroud.

Po pierwszym mecz z Australią niektórzy zawodnicy kwestionowali taktykę selekcjonera Didiera Deschamps'a, twierdząc, że ten sam do końca nie wiedział, na co się taktycznie zdecydować, ale z Peru zespół miał konkretny plan.

- Z Antoine'em Griezmannem mieliśmy blokować środkowych obrońców Peru, a Antoine miał dodatkowo być w strefie ich numeru 6 - tłumaczył.

- Wszystko było jasne i dobrze naoliwione, pracowaliśmy nad tym na treningach, byliśmy gotowi na agresję i determinację, co jest we współczesnym futbolu najważniejsze - podkreślił Olivier Giroud.

Wielki mecz przeciwko Peru rozegrał N'Golo Kante, którego zachwalał po spotkaniu Paul Pogba.

- On ma 15 płuc. Z takim zawodnikiem w drużynie w piłkę gra się znacznie łatwiej - podkreślił.

