Mundial 2018. Ostateczna kadra Belgii przypadkowo ujawniona

W przypadkowych okolicznościach ujawniona została 23-osobowa kadra belgijskiej reprezentacji na mistrzostwa świata. W materiale telewizyjnym zaprezentowano zabierane do Rosji materace ze wskazaniem, który trafi do danego piłkarza. Brakowało pięciu nazwisk.

Raport publicznego nadawcy VRT przedstawiał przygotowania drużyny do rosyjskiego mundialu. Ujawnił jednak najważniejszą wiadomość - kogo selekcjoner Roberto Martinez zabierze na turniej. Wszystko okazało się jasne za sprawą materacy do spania, które będą transportowane do mundialowej bazy Belgów.

Z materiału telewizyjnego wynika, że w 23-osobowej reprezentacji zabraknie miejsca dla pięciu piłkarzy, którzy wcześniej byli w szerokiej kadrze. Są to: bramkarz Matz Sels, obrońcy Christian Kabasele i Jordan Lukaku, pomocnik Leander Dendoncker oraz skrzydłowy Adnan Januzaj. Ich nieobecność nie jest jednak wielką niespodzianką.

Sztab szkoleniowy zapowiadał, że kadra zostanie zmniejszona z 28 do 23 zawodników po sobotnim meczu towarzyskim z Portugalią. Oficjalnie zaś reprezentacja ma zostać ogłoszona 4 czerwca, lecz przypadek sprawił, że wszelkie wątpliwości zostały już rozwiane.

Przed mundialem Belgowie zagrają jeszcze sparingi jeszcze z Egiptem i Kostaryką. Występ w MŚ 2018 zainaugurują meczem z Panamą 18 czerwca, a potem w grupie zmierzą się jeszcze z Anglią i Tunezją.

Kadra Belgii na mundial (nieoficjalnie):

Bramkarze: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool).



Obrońcy: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (Los Angeles FC), Vincent Kompany (Manchester City), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham).



Pomocnicy: Nacer Chadli (West Brom), Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian).



Napastnicy: Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Monchengladbach), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli).

