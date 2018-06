Mundial 2018. Panama – Tunezja 1-2. Pożegnanie w dobrym stylu

W ostatnim meczu fazy grupowej Panama i Tunezja pożegnały się z mistrzostwami świata. Pożegnały w całkiem przyzwoitym stylu, albowiem mecz tych zespołów na pewno nie należał do najnudniejszych. Ostatecznie Tunezja zwyciężyła 2-1 po bramkach zdobytych w drugiej połowie spotkania. Kto zasłużył na wyróżnienie, a kto zawiódł?

Na plus

Zespół Tunezji. Afrykańczycy od początku mieli przewagę, długo utrzymywali się przy piłce i konstruowali kolejne akcje, ale szwankowała skuteczność i przede wszystkim ostatnie podanie. Na wyróżnienie zasłużyli przede wszystkim strzelcy goli – Fakhreddine Ben Youssef i Wahbi Khazri. To głównie oni stanowi zagrożenie pod bramką rywali i znakomicie współpracowali. Obaj mogli zdobyć przynajmniej po dwie bramki. Również tunezyjski golkiper Aymen Mathlouthi w przynajmniej dwóch sytuacjach uratował swój zespół przed stratą gola.

Na minus

Panama żegna się z turniejem bez punktu. Mecz z Tunezją zaczął się dla podopiecznych Hernana Gomeza naprawdę dobrze – Panamczycy nieźle się bronili, a samobójczego gola strzelił Yassine Meriah. Niestety brak doświadczenia i przede wszystkim skuteczności w kluczowych momentach spotkania sprawił, że nie udało się wywalczyć nawet jednego ”oczka”.

Przełomowy moment

W zasadzie dwa. W samej końcówce Panama mogła dwukrotnie doprowadzić do wyrównania – najpierw po dośrodkowaniu Luisa Ovalle’a aż trzech Panamczyków nie zdołało dostawić nogi, a w 90. minucie ich ”osiągnięcie” powtórzył Abdiel Arroyo. W efekcie Tunezja zwyciężyła 2-1.

Liczby meczu

2500. Wyrównujący gol strzelony przez Fakhreddine’a Bena Youssefa był trafieniem numer 2500 na mistrzostwach świata.



2. Tyle goli na mundialu w Rosji strzeliła Panama, co oznacza, że są to pierwsze mistrzostwa świata w historii, na których każdy zespół zdobył przynajmniej dwie bramki. Polska również zapisała na swoim koncie dwa trafienia…

Naszym zdaniem

Przed pierwszym gwizdkiem było jasne, że obie ekipy nie mają żadnych szans na awans. W zasadzie było to do przewidzenia jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, albowiem Panama i Tunezja trafiły na piekielnie mocną Belgię oraz Anglię. Mimo wszystko obie reprezentacje postanowiły pożegnać się z mistrzostwami świata z honorem – nie zabrakło walki, ładnych akcji i goli. Lepsi okazali się Tunezyjczycy. Już za osiem lat będziemy oglądać więcej drużyn pokroju Panamy. Mistrzostwa wspólnie zorganizują Kanada, Meksyk i USA, a wystąpi w nich aż 48 reprezentacji. Czy to dobrze? Jeśli komuś podobał się mecz Panama – Tunezja, to może się cieszyć…

