Mundial 2018. Paulinho fatalnie wspomina pobyt w Polsce

Przy okazji spotkań reprezentacji Brazylii i FC Barcelona często powraca temat występów Paulinho w ŁKS Łódź. To było w sezonie 2007/2008. Teraz niespełna 30-letni dziś pomocnik podzielił się wspomnieniami z tamtego czasu w rubryce na stronie "The Players' Tribune". Nie są to miłe reminiscencje.

Paulinho przyjechał do Europy w wieku niespełna 18 lat. W 2006 roku został piłkarzem FC Vilnus. Na Liwie grał rok. Teraz opowiedział o tym na prestiżowej stronie.

- Przez około miesiąc przebywałam w domu z depresją. Było to latem 2008 roku. Messi był w drodze do kolejnego zwycięstwa z FC Barcelona, a ja leżałem na kanapie, myśląc o tym, co zamierzam zrobić do końca życia. Właśnie wróciłem do Sao Paulo po pobycie za granicą na Litwie i w Polsce. To było naprawdę traumatyczne przeżycie.

- Kiedy przybyłem na Litwę, początkowo było tam przyjemnie. Grałem w Wilnie, które jest starym średniowiecznym miastem, takim, jakie widzisz w filmach. Było zupełnie inaczej niż w Brazylii, a ja nie mówiłem po litewsku. Ale naprawdę było spokojnie. Pewnego dnia spacerowałem po mieście z jednym z moich brazylijskich kolegów z drużyny, Rodneyem. W pewnym momencie podeszła do nas grupa bardzo agresywnie zachowujących się ludzi...

- Cóż, nadal się denerwuję, gdy o tym mówię. Oni zaczęli naśladować małpy i nękać nas. My nie robiliśmy nic złego. Po prostu szliśmy do piekarni – wspomina Paulinho.

- Właśnie wtedy po raz pierwszy w życiu doświadczyłem rasizmu. I niestety nie był to jedyny taki przypadek. Na ulicach ludzie dosłownie na nas wpadali próbując sprowokować. Podczas meczów kibice rywali wydawali odgłosy małp i rzucali w nas monetami. Czułem się wtedy strasznie. Wiedzieliśmy jednak, że nie jesteśmy u siebie. Musieliśmy to zaakceptować i próbować żyć dalej. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie.

- Po tamtym sezonie wyjechałem do Polski, ale byłem już zraniony tamtym doświadczeniem. Czułem się strasznie samotny. Opuściłem Brazylię w wieku 17 lat, aby zapewnić rodzinie lepsze życie, ale kiedy wróciłem do domu dwa lata później, byłem całkowicie rozczarowany piłką nożną. Powiedziałem moim rodzicom, mojej byłej żonie i mojemu agentowi: "To koniec z futbolem". I wiesz, co powiedziała mi moja była żona? Prawdopodobnie uratowała moją karierę. Powiedziała: "Rzucasz piłkę nożną? Przecież ty nie umiesz robić nic innego. Nawet nie wiesz, jak zmienić żarówkę!" Powiedziałem: "Nauczę się! To nie może być takie trudne!"



- A ona dodała: "Ale pomyśl o swoich rodzicach. Byłoby to dla nich brakiem szacunku i wszystkiego, co ci dali. Potem bardzo powoli udało mi się pozbierać – napisał Paulinho.

W poniedziałek o godz. 16 Brazylia zagra z Meksykiem o półfinał mistrzostw świata.



Zdjęcie Neymar i Paulinho / PAP/EPA