Mundial 2018. Peru - Dania 0-1

Peruwiańczycy, mimo bardzo dobrej gry i wielu świetnych okazji, przegrali z Danią 0-1 w meczu grupy C piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Zespół z Ameryki Południowej nie wykorzystał karnego - Christian Cueva przestrzelił.

Peruwiańczycy długo czekali na awans na mundial. Ostatni mecz na MŚ zagrali z Polską w Hiszpanii przegrywając 1-5. Po 36 latach w końcu powrócili na największą imprezę piłkarską i patrząc na ich grę w pierwszym kwadransie trudno było uwierzyć, że tak długo nie było ich wśród najlepszych.

Duńczycy, o których potencjale przekonali się m.in. Polacy przegrywając w eliminacjach w Kopenhadze aż 0-4, długo nie potrafili wyjść z własnej połowy. Nie radzili sobie z wysokim pressingiem rywali i wysokim tempem ich akcji. W 8. minucie Peruwiańczycy oddali pierwszy groźny strzał - piłka leciała szybko, ale w środek bramki i Kasper Schmeichel obronił. Jeszcze lepiej spisał się w 13. minucie po akcji i strzale Andre Carrillo, a chwilę wcześniej Edison Flores huknął obok bramki.

Duńczycy odetchnęli dopiero ok. 20. minuty, gdy rywale zwolnili tempo. Europejski zespół miał jednak w pamięci błyskawiczne akcje Peruwiańczyków z początku spotkania, dlatego obawiał się zaatakować większymi siłami.

Trener Danii Age Hareide już w 33. minucie musiał przeprowadzić wymuszoną zmianę, bo Williama Kvista znokautował kolanem Jefferson Farfan. Duński pomocnik próbował walczyć z bólem, ale w końcu opuścił boisko na noszach.



W 39. minucie przed szansą stanął lider Danii - Christian Eriksen. Do tego momentu grał jednak słabo, a z wolnego z 18 metrów trafił w mur. Groźniejsza była dobitka, lecz "bombę" Lasse Schoene obronił Pedro Gallese.



Tuż przed przerwą Yussuf Poulsen zahaczył Christiana Cuevę w polu karnym i choć sędzia z Gambii nie zareagował, to zadziałał VAR. Cueva jednak nie okiełznał nerwów i strzelił wysoko ponad bramką!

Peruwiańczycy zmienili taktykę i po zmianie stron wycofali się na swoją połowę, żeby czekać na okazję do kontry. Doczekali się w 57. minucie, ale Cueva nie zdecydował się na strzał, a Flores skiksował i zmarnował kapitalną okazję.



Piłkarze Peru chcieli kontrować, a tymczasem sami nadziali się na kontrę. Eriksen tym razem miał bardzo dużo wolnego miejsca, idealnie dograł w tempo do Poulsena, a ten kopnął piłkę do siatki obok wybiegającego bramkarza.

Peruwiańczycy groźnie atakowali i spychali Duńczyków do głębokiej defensywy. Co chwilę kotłowało się w polu karnym Danii, ale wciąż brakowało strzału. Bardzo bliski był Paolo Guerrero - kopnął piętą, a piłka otarła się o słupek. W 84. minucie Duńczyków uratował Schmeichel broniąc strzał Farfana z 11 metrów! Już do końca trwało oblężenie duńskiej bramki, ale Europejczycy nie pozwolili wydrzeć sobie punktów.



Peru - Dania 0-1 (0-0)

Bramka - 0-1 Yussuf Poulsen (59.).



Żółta kartka - Peru: Renato Tapia. Dania: Thomas Delaney, Yussuf Poulsen.



Sędzia: Bakary Gassama (Gambia). Widzów 40 502.



Christian Cueva (Peru, 45.+1) nie wykorzystał rzutu karnego.



Peru: Pedro Gallese - Luis Advincula, Alberto Rodriguez, Christian Ramos, Miguel Trauco - Andre Carrillo, Renato Tapia (87. Pedro Aquino), Christian Cueva, Yoshimar Yotun, Edison Flores (62. Paolo Guerrero) - Jefferson Farfan (85. Raul Ruidiaz).



Dania: Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen (81. Mathias Jorgensen), Jens Stryger Larsen - William Kvist (35. Lasse Schoene), Christian Eriksen, Thomas Delaney - Yussuf Poulsen, Nicolai Jorgensen, Pione Sisto (67. Martin Braithwaite).