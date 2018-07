Mundial 2018. Piłkarze Meksyku drwią z Neymara

Piłkarze Meksyku, którzy odpadli w 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji po porażce z Brazylią (0-2) nie kryją radości z porażki "Canarinhos" w 1/4 finału z Belgią (1-2) i drwią z ich lidera Neymara. Zarzucają mu grę nie fair, symulowanie i przewracanie się przy każdym kontakcie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mundial 2018: Brazylia - Meksyk. Pierwsza bramka AFP

- To jest piłka nożna, jeśli nie chce (Neymar - PAP), żeby ktoś go dotykał na murawie, powinien spróbować innej dyscypliny lub w ogóle czegoś innego. Był bardziej zainteresowany spoglądaniem na trawę niż walką. Jeśli chce dużo leżeć to dobrze, że jedzie do domu, bo tam będzie mógł się wyspać - powiedział pomocnik meksykańskiej ekipy Miguel Layun.

Reklama

W meczu z podopiecznymi trenera Juana Carlosa Osorio Neymar strzelił pierwszego gola (w 51. minucie) po podaniu Williana.

- Absolutnie "karma" wraca. Piłka nożna jest zawsze uczciwa, gdy zachowujesz się jak zawodowiec na boisku i poza nim - powiedział kolega Layuna, obrońca Carlos Salcido o Neymarze, który wcześniej na portalach społecznościowych okazywał radość z wyeliminowania Meksyku.