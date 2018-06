Mundial 2018. Pogba: Jestem najbardziej krytykowanym zawodnikiem świata

Gdy w 2016 roku Paul Pogba przechodził z Juventusu do Manchesteru United został najdroższym piłkarzem świata. Kosztował 105 milionów euro i od początku wiadomo było, że wszyscy będą go bacznie obserwować. Pogba jest praktycznie cały czas krytykowany. Francuz dobrze zagrał w pierwszym meczu mistrzostw świata.

Zdjęcie Paul Pogba (w środku) /SID

W sobotę "Trójkolorowi" pokonali Australię 2-1, a Pogba miał w tym zwycięstwie kluczową rolę. Najpierw podał do Antoine’a Griezmanna, który był faulowany w polu karnym. Pod koniec spotkania strzelił gola na wagę trzech punktów.

25-letni pomocnik miał w ostatnim sezonie różne momenty. Zdarzały mu się znakomite występy, ale także takie, o których chciałby jak najszybciej zapomnieć.

- Wydaje mi się, że popełniając błędy, mam mniej praw od innych. To zabawne. Przeszedłem drogę od najdroższego piłkarza świata do najbardziej krytykowane. Krytyka to normalna sprawa, taka jest piłka. Kiedy byłem mały, to zawsze z kolegami mówiliśmy, kto był dobry, a kto zły. To się oczywiście dzieje na każdym boisku. Teraz traktuję wszelkie słowa krytyki tam samo, jak było to w czasach, gdy grałem ze znajomymi pod blokiem.

- To mnie bawi i robię swoje. Nic więcej nie mogę dodać. Nie przywiązuje do tego wagi. Każdy może mieć jakąś opinię i ją wygłaszać – powiedział Pogba.

W czwartek Francuzi rozegrają drugi mecz na mundialu. Ich rywalem będzie Peru.