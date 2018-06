Mundial 2018: Polscy kibice w Rosji mogą liczyć na pomoc konsulów

Polscy kibice, którzy przyjadą do Rosji na mundial mogą liczyć na pomoc konsulów w sytuacjach kryzysowych; niezbędne jest zapisanie sobie ich numerów kontaktowych, przydatny będzie specjalny "Poradnik Kibica" dostępny na stronie internetowej ambasady RP.

Zdjęcie Polscy kibice /AFP



Jak mówi PAP konsul Marcin Nosal z wydziału konsularnego ambasady RP w Moskwie, już teraz zgłaszają się do polskiej placówki osoby jadące na mundial. Pytają np. o kwestię przejazdu przez Białoruś do Rosji czy o obowiązkowy w Rosji meldunek (rejestrację).

W "Poradniku dla Kibica", dostępnym na stronach internetowych MSZ i ambasady RP w Moskwie, podane są numery telefoniczne do polskich placówek dyplomatycznych w Rosji, a także - do uruchomionych specjalnie na mundial mobilnych punktów konsularnych. "W razie jakiejkolwiek sytuacji, którą kibice uznają za wymagającą interwencji czy pomocy konsula należy dzwonić na te numery i kierować się pod podane adresy" - mówi Nosal.

Na opiekę konsularną polscy obywatele mogą liczyć w miastach, gdzie będą rozgrywane w fazie grupowej mecze z udziałem reprezentacji Polski, a więc w Moskwie, Kazaniu, Wołgogradzie. Polscy dyplomaci z mobilnych punktów konsularnych będą udzielać wszelkiej pomocy i kibice powinni zaopatrzyć się we wskazane numery telefonów służące do kontaktu z konsulami.

Taki kontakt powinien dotyczyć sytuacji kryzysowych, jak utrata paszportu, okradzenie, trafienie do szpitala, jak również innych wyjątkowych sytuacji - wypadku samochodowego czy nawet zatrzymania przez policję. W "Poradniku Kibica" opisano właśnie takie zdarzenia losowe, z którymi mogą zetknąć się polscy obywatele. Poradnik zawiera też numery telefonów na policję, do szpitali w Rosji i inne przydatne kontakty. Wyjaśnia również, jakie są zasady wjazdu do Rosji i pobytu w tym kraju.

W Rosji istnieje obowiązek meldunkowy. Hotele same meldują swych gości, ale dla kibiców, którzy zatrzymują się u znajomych czy w wynajętych mieszkaniach i kwaterach prywatnych zameldowanie się jest sprawą kluczową - przypomina Nosal. Konsul zachęca, by nie tylko uzgodnić sprawę meldunku z właścicielem lokalu, ale także upewnić się, że rzeczywiście dokonał on rejestracji. Na zameldowanie się cudzoziemcy w Rosji mają trzy dni, ale "prosimy - im szybciej, tym lepiej" - podkreśla konsul.

Dyplomata apeluje do kibiców nie tylko o zapoznanie się z poradnikiem, ale też o skorzystanie z zakładki na stronie internetowej MSZ "Polak za granicą", ściągnięcie aplikacji iPolak, zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. To ułatwi pracę konsulów w sytuacjach kryzysowych - zagubienia paszportu czy pobytu w szpitalu polskiego obywatela.

Jak przypomina Nosal, niezbędny jest w Rosji - również do przejazdu tranzytem przez Białoruś - ważny paszport. Dokumenty kibiców, którzy kupili bilet na mecz, to właśnie bilet i karta FAN ID, jednak - podkreśla dyplomata - FAN ID nie zastąpi dokumentu tożsamości. Konsulat RP w Moskwie zachęca także kibiców, by wykupili ubezpieczenie na pobyt w Rosji.

"Jesteśmy przygotowani do tego, aby udzielić niezbędnej pomocy polskim obywatelom, polskim kibicom" - zapewnił konsul Nosal. Jak dodał, dyplomaci "testowali różne scenariusze" i są przygotowani na różne warianty. Ale też kibice i turyści po prostu przyjeżdżający do Rosji na czas mistrzostw powinni być świadomi, że tego rodzaju impreza, z tak wielką liczbą ludzi, "stwarza różnego rodzaju zagrożenia". Tak więc, "należy zachowywać się po prostu rozsądnie" i przestrzegać przepisów obowiązujących w Rosji - apeluje konsul.

Liczba kibiców z Polski, którzy złożyli zamówienia na dokument FAN ID to obecnie około 16 tysięcy. Do Rosji przybędą jednak nie tylko posiadacze biletów. Będą to także kibice, którzy skorzystają ze zwykłych wiz turystycznych, bo choć nie mają biletu, to "uważają, że jest to dobry okres, by przyjechać do Moskwy, Petersburga, Kaliningradu, czy innych miast, gdzie są rozgrywane mistrzostwa" - mówi konsul Nosal.

Mundial odbędzie się w 11 miastach Rosji w dniach 14 czerwca - 15 lipca. Polska reprezentacja zmierzy się kolejno z Senegalem (19 czerwca w Moskwie), Kolumbią (24 czerwca w Kazaniu) i Japonią (28 czerwca w Wołgogradzie).