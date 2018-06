Mundial 2018. Polska - Senegal 1-2. Kibice Senegalu zrobili furorę sprzątając stadion

Po wczorajszej wygranej Senegalu z Polską (2-1), kibice zwycięskiej drużyny zanim ruszyli na ulice Moskwy, by świętować triumf, zabrali się za... sprzątanie sektora, który zajmowali podczas meczu. To zrobiło efekty na wszystkich, czego efektem bijące popularność nagranie z trybun stadionu Spartaka Moskwa.

Jednym słowem fani z Afryki pokazali klasę. Taki widok na piłkarskich obiektach to niecodzienne zdarzenia. Nic więc dziwnego, że wideo z akcji pobija sieć!

Najpierw senegalscy kibice podziękowali swoim piłkarzom za emocje i wysiłek, a następnie zabrali się za sprzątanie trybuny.

W trakcie spotkania fani zwycięskiej drużyny chętnie korzystali ze stadionowego bufetu, więc odpadów po zabawie uzbierało się całkiem sporo.

Dlatego też po końcowym gwizdku Senegalczycy zamiast ruszyć na ulice Moskwy, by świętować triumf, zaczęli porządki. Taka kultura to rzadkość! Ciekawe, czy kiedyś w Polsce doczekamy się takiej kultury kibicowania, a póki co z zazdrością pozostaje nam obejrzenia poniższego nagrania.