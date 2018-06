Mundial 2018. Polska - Senegal. Tłumy na PGE Narodowym

Tłumy kibiców ubranych w biało-czerwone barwy zapełniły Strefę Kibica na PGE Narodowym w stolicy, by wspierać polskich piłkarzy w meczu z Senegalem. Na transmisję w znakomitych nastrojach czekali przede wszystkim młodzi ludzie oraz rodziny z dziećmi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak Rosjanie powitali Polaków na Spartaku. Wideo INTERIA.TV

Większość kibiców tuż przed pierwszym meczem polskiej kadry na MŚ w Rosji podkreśla, że choć spotkanie z Senegalem może nie być łatwe, to Polska odniesie zwycięstwo.

Reklama

- Myślę, że to będzie bardzo trudny mecz, ale mam nadzieję, że Polska wygra, bo to dałoby nam większy spokój przed kolejnymi meczami w grupie - powiedziała Edyta z Warszawy.

- Na stadionie panuje świetna atmosfera, w takiej dużej grupie lepiej przeżywa się tego typu wydarzenia. Może to być trudny mecz, ale wierzę w naszą drużynę, w trenera Adama Nawałkę, że dobrze przygotował naszych piłkarzy. Myślę, że Polska wygra 2:0 a obie bramki strzeli Robert Lewandowski - dodał 15-letni Adam.

Z respektem do reprezentacji Senegalu podchodzi Marta, która obstawia remis. - Senegal to dla nas tak naprawdę wielka niewiadoma. Nie znamy ich gry, nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni, może być ciężko - uważa.

- Na samym początku meczu może być ciężko, ale jak nasi przetrwają pierwsze minuty, to nie boję się o ich zwycięstwo. Polska wygra 3-0, a bramki strzelą Lewandowski, Błaszczykowski i Piszczek - powiedział z kolei Andrzej, który na stadion przyszedł z żoną i 10-letnią córką Leną.

Kibice przyjechali do Warszawy z różnych stron Polski, m.in. z Krakowa, Torunia, Łodzi. W oczekiwaniu na pierwszy gwizdek sędziego zgromadzeni zarówno na płycie stadionu, jak i na trybunach śpiewają, tańczą i skandują.

Na środku płyty stadionu przygotowano cztery ekrany o wymiarach 16x9 metrów. Pod nimi znajduje się scena, na której występują zespoły muzyczne, umilając kibicom czas oczekiwania na mecz.

Organizatorzy spodziewają się, że transmisję meczu Polska - Senegal obejrzy na PGE Narodowym ponad 30 tys. widzów.